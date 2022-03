Bebé desaparecido en Itapúa será entregado a autoridades, dice fiscala

Las autoridades lograron dar con el paradero del bebé de cinco meses que desapareció en San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa. Según comentó la fiscala Claudia Morys, lograron ubicar al niño gracias al testimonio de una de las detenidas que colaboró con los investigadores.

“En base a estas cuestiones parciales que ella nos narró, nosotros fuimos reconstruyendo más o menos, no fielmente, como fueron los hechos y ahí fue que pudimos dar con el paradero de la criatura o por lo menos saber dónde y quienes lo tenían”, dijo la fiscala.

Igualmente, indicó que el bebé fue llevado por una pareja que tenía el sueño de ser padres, la mujer nunca pudo tener hijos. En este “sueño” fue acompañada por su pareja. “Eligieron el camino incorrecto para ello, violaron completamente todas las maneras legales de ser padres de una forma no biológica”, explicó.

También, contó que el niño padece una patología biológica y que fue cuidado debidamente durante todo este tiempo. Debido a esto, consideran que el menor está en buenas condiciones de salud.

Pareja “soñaba” con tener hijos

Por otra parte, aclaró que en los allanamientos realizados ayer no dieron con la pareja que tiene el bebé porque lo habían escondido. “Nosotros no vimos aún a la criatura, nosotros detuvimos a dos personas, una colaboró, otra tenía a la criatura, pero falta un señor que no estaba en el lugar”, señaló.

La fiscala manifestó que esperan que en el transcurso de esta tarde el niño sea entregado a las autoridades tal y como fue expresado en los escritos de las abogadas defensoras de la pareja que se habría llevado a la criatura.

Ayer jueves, la Fiscalía y el Ministerio Público realizaron dos allanamientos en busca de un bebé de cinco meses denunciado como desaparecido por su mamá biológica.

Según la mujer, dio a luz en el hospital local y cuando preguntó por su hijo una funcionaria del Registro Civil le dijo que falleció. A partir de ahí la madre presentó la denuncia y la Policía comenzó a movilizarse.