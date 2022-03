Con protestas exigen combustibles accesibles

Los conductores de plataformas digitales exigieron una intervención del Gobierno para frenar la nueva suba de precios de los carburantes, que algunos emblemas ya anunciaron para este fin de semana. Sostienen que con los valores actuales ya no pueden llevar el pan a sus hogares y piden “humanidad” a los empresarios del sector del combustible.

“Es imposible que sigamos trabajando, la pandemia ya nos afectó mucho y ahora esta suba generalizada en los precios de los combustibles. Buscamos la forma de llevar el pan a la casa, pero en estas condiciones es imposible, nos afecta demasiado y esperamos que el Estado pueda intervenir”, expresó Ruth Caballero, una de las manifestantes en la Costanera de Asunción.

En medio del caótico tránsito recibieron el apoyo de la ciudadanía, que también se sumó con los bocinazos. Otros se molestaron por el caos que la situación generó en el tránsito. “Por favor pedimos que no suban más los precios de las naftas, ya no da el bolsillo. No tuvimos de otra y nos juntamos para hacer este paro, como medida de protesta”, expresó Hugo Cardozo, conductor de plataformas digitales.

Lea más: Combustible volverá a subir el fin de semana, anuncian empresarios

“Repudiamos estos incrementos que nos golpean, hay gente que alquila vehículos para trabajar y ya no podemos operar así. Las plataformas no manejan los precios del país y con estas subas ya no podemos seguir” dijo Juan Carlos Jiménez, también conductor.

Varios ciudadanos autoconvocados se movilizaron ayer en varias zonas de Asunción y en el interior del país. Los manifestantes incluso bloquearon diferentes puntos de la avenida Mariscal López como la Ruta PY02 en Capiatá.

Asimismo, los trabajadores agremiados en la Asociación de Grueros del Paraguay también se movilizaron en la tarde de ayer en Ciudad del Este, sobre la Ruta PY02, contra las reiteradas subas del precio del combustible. Anunciaron que la medida de fuerza es por tiempo indefinido y los manifestantes incluso procedieron a cerrar la arteria principal de la ruta por algunos minutos.

Lea más: Siguen bloqueos en Asunción y Central por suba de combustibles