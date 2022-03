Koki Ruiz construye retablo para la capilla de adoración del Santísimo en la Iglesia de Caazapá

En la parte posterior del templo parroquial, que queda hacia la zona denominada Acera Hu, actualmente el artista compatriota Koki Ruiz, está trabajando arduamente para la terminación de una capilla que servirá para la adoración del Santísimo. El retablo de la capilla, que prácticamente está terminado, tiene un estilo barroco, siguiendo la misma línea del edificio parroquial y el retablo principal que es un patrimonio cultural religioso de nuestro país.

Koki Ruiz comentó que el retablo está hecho de madera tallada con incrustaciones de material dorado. El estilo es el barroco al igual que el retablo principal de la Iglesia San Pablo y además todo el recinto religioso será adornada con la misma técnica como ser el cielo raso y las paredes. En cuanto al cielo raso tendrá muchas texturas, lo que es importante en la técnica barroca, aclaró el artista.

Hace como 6 meses que están trabajando en este proyecto, pero que tuvo que ir a Dubái también en medio de los trabajos, sin embargo, un equipo de artistas se quedó trabajando por el tallado que se hizo en San Ignacio y después trasladado hasta la capital de Caazapá para ser armado.

Lea más: El Papa Francisco creó la Diócesis de Caazapá

El proyecto es financiado por la Gobernación de Caazapá administrada por Pedro Díaz Verón (ANR-HC) y Koki Ruiz no precisó monto del trabajo. Indicó que las obras de artes no tienen precios pero que él no mira la parte económica. Nosotros miramos más allá de lo económico, dijo el artista.

Finalmente Koki Ruiz dijo que admira la ciudad de Caazapá por mantener los edificios de la época colonial, en especial en la parte céntrica, con las aceras antiguas y porque conserva su identidad de un pueblo antiguo.