El Yacht será parte del mayor grupo hotelero del mundo

Directivos del emblemático Resort Yacht y Golf Club Paraguayo, que funciona en Lambaré, oficializaron la negociación que llevan adelante con la cadena internacional hotelera Marriott, la cual administrará el complejo hotelero por los próximos 20 años y lo hará parte de una de sus marcas, el Tribute Portfolio.

Según explicó Hugo Fernández, intermediario del acuerdo, esta cooperación aportará múltiples beneficios a los huéspedes, además de usufructuar e integrar el programa de membresía Marriott Bonvoy. Aclaró en este punto que no se trata de una adquisición, sino de una concesión. “El Marriott no compró el Yacht”, remarcó. Asimismo, precisó que el sector del casino no forma parte de las negociaciones.

A la par, puntualizó que para funcionar bajo la marca Tribute Portfolio, deberán primero ejecutarse determinadas adecuaciones en las instalaciones, todo esto, a fin de estar a la altura del estándar que exige la cadena.

En ese sentido, los propietarios del Yacht prevén destinar entre US$ 2 millones y US$ 3 millones. El proceso de adecuación duraría entre ocho meses y un año y al término, el complejo pasará a contar con el nombre de Resort Yacht y Golf Club Paraguayo By Tribute Portfolio. No obstante, Fernández indicó que en el lapso de las remodelaciones y a modo de supervisión, el Marriott ya gestionará administrativa y comercialmente el complejo, con sus 130 habitaciones, más sus cinco restaurantes, salones de eventos, entre otros espacios.

Apuesta oportuna

El vocero contó que fue el Marriott el que manifestó su intención y acercó su propuesta hace dos años, buscando integrar al Yacht a su cadena. Acotó que esta operación se registra en un momento oportuno, considerando el contexto en el que se encuentran los hoteles, que buscan reactivarse y levantarse tras dos años de pandemia, en los que se vieron fuertemente golpeados.