IPS: trabajadores denuncian a asociación por falta de pago a entidades financieras

Trabajadores del Instituto de Previsión Social (IPS), socios de la Asociación de Funcionarios y Asociados del IPS (FIPSA), reclaman la falta de pago de esta asociación a entidades financieras de las que retiraron préstamos, realizados incluso durante el 2018.

Según los trabajadores de IPS afectados por la situación, la sorpresa se dio cuando varios asociados recibieron mensajes de la financiera PAC SA por el retraso en el pago de varias cuotas, que iban de 11 a 18 meses.

Los denunciantes manifestaron que quedaron totalmente descolocados debido a que ellos recibieron los comprobantes de pago de la totalidad de cada préstamo, otorgados por FIPSA.

Blanca Benítez, funcionaria del IPS desde hace 36 años, comentó que un agente de crédito de PAC SA le envió un mensaje vía whatsapp, comunicándole que adeudaba 11 meses de un crédito solicitado por medio de la asociación en el 2018 y, que si no realizaba el pago, ingresaría a Informconf.

“Me dijo que recurrieron a los clientes porque FIPSA no cumple con los pagos”, refirió Benítez.

No obstante, según cuestionó Benítez, la aso de funcionarios de IPS descontó “religiosamente” de su salario cada cuota para la cancelación de dicho crédito y que cuenta con los extractos entregados por FIPSA, pero que la deuda no fue cancelada en la financiera. Para este momento, la deuda ronda los G. 5 millones.

“Mi mayor temor es que tengo otros dos préstamos que hice con FIPSA, con dinero proveniente de otras financieras”, dijo.

Otro caso es el de Olga Fernández, con 10 años de antigüedad en el IPS y una deuda que asciende a G. 4 millones.

Ella comentó: “me sorprendió el mensaje que me llegó (de la financiera PAC SA), porque desde julio del año pasado no se está pagando (el préstamo realizado por medio de la aso). Ni en pandemia no dejaron de descontarnos”.

Tanto Benítez como Fernández se comunicaron con los responsables administrativos de la asociación y dijeron recibir la promesa de que el problema se solucionaría en un plazo de 15 días mediante pagos parciales.

Deuda de FIPSA ronda G. 1.000 millones, dice presidente

El presidente de FIPSA, Pierre Neri Acosta, confirmó que la asociación a su cargo adeuda cerca de G. 1.000 millones a la financiera PAC SA, pero que busca el refinanciamiento. “Este mes le llevamos (a PAC SA) G. 350 millones”, comentó a ABC.

Aseguró además que 477 socios desautorizaron el descuento de sus responsabilidades sociales y préstamos ante el departamento de salarios del IPS durante la pandemia, pero también dejaron de pagar en ventanilla, lo que afectó a la estabilidad financiera de la asociación.

Acosta explicó que el cumplimiento del compromiso con las financieras por los préstamos de cada socio, se realiza mediante planilla y que al desautorizar el descuento, FIPSA dejó de realizar los pagos, lo que infló la deuda y afectó, incluso a los socios que saldaron sus cuentas.

El presidente de la asociación mencionó además, que la previsional “cambió las reglas de juego” en cuanto a cobro automático a deudores, por lo que no tienen la atribución de tocar los montos atribuidos a horas extras, plus nocturno y plus por responsabilidad en el cargo.

Acosta dijo que accionarán por estafa contra los socios que desautorizaron los descuentos, debido a que fue la causa del problema.