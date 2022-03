Liberado cumple repitiendo mensaje del EPP y afirma que lo trataron “como en su casa”

“Yo soy el secuestrado, ‘retenido’ por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Estoy bien. Siempre estuve bien. Solo que no pude dormir. Me trataron de lo mejor. Mi preocupación era por mi familia y no podía dormir bien. Solo ese era mi problema”, afirmó González, notablemente nervioso, mientras hablaba al aire en radio Oasis, de Pedro Juan Caballero.

“Fui retenido el pasado sábado 5 de marzo a las 18:30 hasta anoche a las 22:00. Me largaron en un camino vecinal, pero dándome la orden de no salir de ahí antes del amanecer. No conozco la zona”, señaló.

González, en un discurso acartonado, nervioso y con una aparente línea a seguir, explicó que recibió el “pedido” de hablar únicamente con la Radio Oasis de Pedro Juan Caballero. Señaló que tiene “mucho que decir”.

Mencionó que en ese momento se encontraba en un puesto de salud, que no podía hablar mucho y que lo volvieran a llamar para continuar la conversación.

Consultado acerca de quién específicamente le pidió que llame a Oasis, el liberado indicó: “Manuel Cristaldo Mieres. Él me tomó con toda delicadeza, me cuidó con su esposa hasta el último día, solo que yo no sabía quiénes eran, porque siempre me tuvieron con los ojos vendados. Pero después, por iniciativa propia, Manuel me contó que era él y me permitió quitar la venda y mirarle a él y a su señora. Imagino que era su señora; se llama Liliana Villalba.

Ante la consulta acerca de cómo le trataron y si fue golpeado, indicó: “De ninguna manera. Para contarle justamente eso llamo. Jamás me maltrataron, ni física ni psicológicamente. Siempre me cuidaron los ocho, nueve días que estuve con ellos”.

Cuando le preguntaron si es que las tres personas desaparecidas fueron capturadas por el mismo grupo, González señaló que también debe “aclarar” eso. “Me pidieron que cuente. Ellos (el EPP) estaban trabajando contra Inteligencia (del Gobierno), justo yo llegué a la tardecita Mbarakaja´i, en donde tengo un amigo ahí, capataz. Siempre venía a hacer un poco de marisca y ahí me agarraron”, dijo.

“Lo hacen contra la FTC”

El liberado alegó que el EPP realmente está procediendo hace tiempo contra supuestos infiltrados de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en la junta y que lo tomaron a él solo por “medida de seguridad”, porque ingresó a la misma zona en donde el grupo criminal estaba operando contra la FTC.

“Estoy en un puesto de salud, me van a trasladar. La gente del EPP me pidió que les dijera a ustedes que esto hacen contra Inteligencia y ya tenían tomados a dos personas que creen que son infiltrados de la FTC, que entraban al monte a mariscar. Seguramente 15 minutos después, yo me fui por el mismo camino y por cosas del destino, me agarraron, me llevaron por medida de seguridad para ellos y para mi”, alegó.

“Me cuidaron, ni en casa me cuidan así. Solo que no pude dormir. Tengo muchísimas cosas para contar a la prensa. Estoy obligado a decir”, admitió.

González es una de las tres personas que desaparecieron el sábado. Las otras dos, aún no aparecen.