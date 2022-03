Pese a medidas del Gobierno, aún no se sabe si privados mantendrán el precio de combustibles

El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, informó que la aplicación del fondo de estabilización dependerá del Congreso, es decir, que todavía no se aplicará rápidamente, por lo que aún no se sabe si los emblemas privados aplicarán el incremento de G. 750 por litro que anunciaron la semana pasada.

Empero, Llamosas enfatizó que el escenario actual es también diferente, ya que los precios internacionales están registrando una importante disminución.

“El escenario desde el momento que se dio ese anuncio de suba por parte de los emblemas privados, es muy distinto al escenario de hoy. En esos días se veía una suba importante en los precios, pero hoy estamos en una situación contraria, en los últimos tres o cuatro días estamos viendo una tendencia a la baja”, expresó el ministro.

Dijo que esperan tener esta tarde una reunión con los directivos de los emblemas privados para conversar sobre este tema, pero todavía no se sabe el lugar ni la hora.

“Eso vamos a discutir hoy con el sector privado, porque el escenario es distinto al momento en que se anunciaron esas subas. Estamos coordinando una reunión con ellos, el Ministerio de Industria es el que lleva adelante esta mesa de diálogo con ellos y la idea es reunirnos esta tarde”, expresó.

Anunciaron suba, pero después lo postergaron

El viernes último, algunos emblemas incluso ya comunicaron un nuevo incremento de G. 750 por cada litro de diésel y las naftas, que debía comenzar a regir el día siguiente, pero finalmente se decidió postergar este incremento, tras una reunión entre los directivos de las importadoras de combustibles con autoridades del Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Esta reunión se realizó hasta altas horas de la noche, a puertas cerradas.

Esa posposición del aumento de los valores se debió a la promesa del MIC, institución dirigida por Luis Castiglioni, de que entre hoy y mañana debían definir algunas medidas tendientes a que los valores de venta final se mantengan o que la variación sea la menor posible. Si en dichos días no hay una propuesta que llene las expectativas de los distribuidores de carburantes, el miércoles se produciría el incremento anunciado.

El 1 de marzo último fue la anterior vez que las gasolineras aumentaron los precios de los carburantes, en G. 500 por litro, y fue por segunda ocasión en lo que va del año. El lunes último algunas empresas ya decían que iba a haber una nueva suba, de entre G. 500 y 700 tanto de las naftas y el diésel, pero esto hasta ahora no se concreta.}

Cotización del crudo sigue bajando

La cotización del petróleo cerró la semana pasada con US$ 111 por barril en el caso del Brent (referencia en el mercado europeo) y el WTI (West Texas Intermediate, de referencia en Estados Unidos y del país) con US$ 108. Hoy la cotización está en US$ 103,73 y 100,23 respectivamente. Esta baja se debe al anuncio de una mayor producción por parte de Emiratos Árabes Unidos.