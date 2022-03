Logran detener otra suba de precio de combustibles que iba a haber hoy

El 1 de marzo último fue la anterior vez que las gasolineras aumentaron los precios de los carburantes, en G. 500 por litro, y fue por segunda ocasión en lo que va del año. El lunes último algunas empresas ya decían que iba a haber una nueva suba, de entre G. 500 y 700 tanto de las naftas y el diésel, desde este fin de semana.

Anoche fuentes extraoficiales cercanas al rubro informaron que desde hoy al menos tres emblemas ya realizarían alza de precios de los combustibles en G. 750 por litro; ellos son Shell, Copetrol y Petrobras. Las demás irían subiendo entre hoy y los próximos días, según planificaban.

Sin embargo, en una reunión entre los directivos de las importadoras de combustibles con autoridades del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), que culminó a las 21.30, se decidió postergar el incremento, según manifestó a nuestro diario el empresario Luis Ortega, representante de Shell y Barcos y Rodados (esta compañía se convierte en Shell) y que tiene una importante participación en el mercado de los combustibles.

Esa posposición se debió a la promesa del MIC, entidad dirigida por Luis Castiglioni, de que entre este lunes y martes definirán algunas medidas tendientes a que los valores de venta final se mantengan o que la variación sea la menor posible.

Si en dichos días no hay una propuesta que llene las expectativas de los distribuidores de carburantes, el miércoles se produciría el incremento según sus costos de operación, dijo el citado empresario.

Refirió que la única forma que existe para que no se produzca el aumento de precio es que se reduzcan sustancialmente los costos aduaneros de importación.

El presidente de la Asociación de Propietarios y Operarios de Estaciones de Servicios y Afines (Apesa), Miguel Corrales, se limitó a decir ayer más temprano que “no tenemos nada aún”, cuando se le consultó si los servicentros volverán a incrementar valores de venta.

Petropar no sube

La compañía estatal Petropar, que tiene 15% del mercado, anunció que durante todo este mes no variará sus precios. Ningún empresario del sector de combustibles responde respecto al stock del que dispone y desde cuándo compraron a precios más caros, pese a que el valor del petróleo ya está bajando. Ayer la cotización WTI (West Texas Intermediate) era de US$ 108,86 el barril.

Así, cuando aminora la cotización del crudo internacionalmente, los empresarios tardan en reducir sus precios a nivel local porque alegan que compran diésel y nafta para varios meses a precios más caros.

Cotización del petróleo bajó

La cotización del petróleo se inició esta semana con US$ 119,08 por barril en el caso del Brent (referencia en el mercado europeo) y el WTI (West Texas Intermediate, de referencia en Estados Unidos y del país) con US$ 116,25. Empero, los precios nuevamente volvieron a bajar y ayer se cotizó a US$ 111 y US$ 108 por barril, respectivamente, es decir, se tuvo una importante disminución. Esto tras el anuncio de una mayor producción por parte de Emiratos Árabes Unidos. Aún así, persiste la incertidumbre en torno a los valores, según analistas.