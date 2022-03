Hacienda aún no tiene ni borrador de proyecto de ley para subsidiar combustibles

Representantes del Ministerio de Hacienda y el presidente de la República en ejercicio, Hugo Velázquez, presentaron hoy en la presidencia de la Cámara de Senadores este plan del Gobierno que busca subsidiar el combustible, con un aporte estatal de US$ 100 millones, financiadas con crédito de la Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Sin embargo, los legisladores quedaron disconformes, porque las autoridades ni siquiera llevaron un borrador del proyecto de ley para socializar. La reunión quedó en cuarto intermedio y se retomará a las 15.00. Este diario también solicitó el borrador del proyecto de ley en cuestión, pero en Hacienda alegaron que eso todavía no se terminó.

Además, los parlamentarios criticaron que se quiere subsidiar solamente a un sector, que utiliza el diésel común, y no a un grupo importante de la población que utiliza las naftas.

“Le planteamos al Ministerio de Hacienda que le traiga acá al presidente de Petropar (Denis Lichi), para que se evalúen todas las alternativas y todas las propuestas. Después para dar un dato oficial, con una propuesta concreta a la ciudadanía. Hay manifestaciones en todo el país, entonces esta reunión continuaremos a las 15.00″, expresó el senador liberal, Enrique Salyn Buzarquis.

Al mismo tiempo, señaló que no le “convence tanto”, el proyecto “porque el subsidio pagarán todos los paraguayos y se subsidiará solo a un sector, y no a todos. “El monto en sí son US$ 100 millones que no es poca plata, pero más que eso, es que subsidia al gasoil común, que usan camiones viejos y no beneficia al resto de la ciudadanía.

Lea más: En medio de crisis y quejas por reguladas, Gobierno aumenta el subsidio a transportistas

Esta tarde socializarán con parlamentarios, dice viceministro

El viceministro de Economía, Iván Haas, fue vocero de los presentantes del Gobierno, y señaló que a las 15:00 presentarán a los parlamentarios los detalles del borrador del proyecto de ley, como solicitaron los parlamentarios.

El subsecretario destacó la apertura de los legisladores y el ánimo que demostraron para solucionar el problema del combustible que afecta a nivel país. Agregó que volverán en horas de la tarde para compartir los detalles del borrador del proyecto de Ley.

Respecto a la preocupación de los parlamentarios, de que el subsidio no incluye a las naftas, el viceministro Haas explicó que el Ejecutivo apunta a contener el precio del diésel tipo 3, teniendo en cuenta que es un combustible que mueve sectores como fletes y camiones de carga que transportan frutas y hortalizas del campo. Agregó que eso tiene un efecto multiplicador en la economía y en los precios de la canasta familiar.

Asimismo, señaló que los US$ 100 millones para la creación del fondo corresponde a una línea de crédito preaprobada por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) en diciembre del año pasado, que asciende a un total de US$ 300 millones. Detalló que US$ 200 millones serán utilizados para cubrir gastos del presupuesto y US$ 100 millones para el Fondo de Estabilización. Aseguró que es de libre disponibilidad, ya que este tipo de organismos multilaterales cuenta con líneas de créditos abiertas.

Lea más: El subsidio al combustible “es para el consumidor final, no para el emblema”, afirma Hacienda

Por otra parte, el subsecretario añadió que el Gobierno compartió en la víspera la propuesta de este fondo con representantes del sector privado, específicamente con los principales emblemas que actualmente importan y comercializan el combustible.