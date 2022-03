Cierre total de la Ruta PY08 en San Pedro

En el segundo departamento, la vía PY08 se bloqueó en varios puntos. En Santa Rosa del Aguaray desde las 08:00, están bloqueando el acceso, por tiempo indefinido, y no permiten el paso de ningún tipo de vehículo.

El motivo de esta medida de fuerza es que apoyan el juicio político contra la fiscala general del Estado. Igualmente piden el seguro agrícola y la derogación de la ley que penaliza la invasión, entre otros reclamos.

También se registran bloqueos de la misma vía, en los distritos de General Resquín y Guayaybí, donde trabajadores del volante exigen la reducción de los precios de los combustibles.

Aseguran que el bloqueo es por tiempo indefinido, y si no hay respuestas, advierten con “invadir” la capital del país para dialogar con los representantes de los poderes del Estado, y buscar solución a sus reclamos.

Producción láctea en peligro

En la colonia menonita Río Verde, departamento de San Pedro, los productores lácteos experimentan una desesperante situación, ya que no pueden transportar y comercializar la leche, por estas protestas.

Un centro de acopio cuenta con más de 60.000 litros de leche, y explican que si no se libera el tránsito, no tendrán otra alternativa que derramar la leche, lo que representa más de G. 160 millones de pérdida. Además, ya no compran leche de pequeños productores, con lo que el panorama es desolador.

Como última alternativa recurrirán a vender los animales para honrar compromisos financieros, manifiestan los productores ganaderos.

