Critican proyecto de ley de salud mental

Primero: la redacción es inespecífica, no se definen los términos claves y por lo tanto se presta a la famosa interpretación del experto: a. en el articulo 11 se habla de promover la coordinación entre las autoridades de salud, educación y desarrollo social. No se nombra a la autoridad local el Municipio, la única que a pesar de la corrupción reinante tiene recursos propios o sea se coordina entre indigentes; b. artículo 27, la frase “las internaciones podrán realizarse en todos los hospitales”.

Además, no se dice que van a hacer con los crónicos y los hogares protegidos a donde estos deberán dirigirse. No se dice porque ello implicara migración de recursos humanos y presupuestarios para darles funcionalidad y eso implicaría pérdida del poder presupuestario del manicomio.

Segundo: Las contradicciones del texto son: a. el modelo enunciado es no aislar al paciente y centrar el tratamiento en la persona y su contexto, sin embargo en el articulo 14. f se habla que la evaluación debe ser especifica sobre el trastorno y no sobre la persona; b. al no obligar a los hospitales a abrir las camas de internación ni al sistema a crear unidades de salud mental comunitaria, mantienen intacto el poder centralizante y segregador del modelo del manicomio; c. al mantenerse el hospital de agudos con los crónicos dentro, retienen el 70% del presupuesto del sector para una parte ínfima de la población que beneficia mas a los profesionales que a los pacientes; d. al no existir el proceso de rehabilitación (conducir al sufriente de su soledad a la relación a hacer algo juntos y luego hacer algo por él), el modelo de encierro custodia, deshumanización, polimedicación, desvinculación y muerte social sigue vigente. Por eso lamo a la salud mental la hija bastarda de la salud pública.