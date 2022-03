Conflicto para designar a juez de faltas en la Junta Municipal de San Juan Nepomuceno

Según los datos, el problema surgió a raíz de que los ediles nominaron como juez de faltas a Arnaldo Vera, quien sería un abogado oriundo de Villarrica, pero que nunca ejerció la profesión y se dedica al comercio. El tratamiento de la designación del magistrado no figuró en el orden del día y fue abordado en asuntos varios, donde la decisión ya no tiene fuerza resolutiva, según algunos ediles, quienes no estaban de acuerdo con la decisión.

La comuna nepomucena se encuentra sin juez de faltas desde octubre del año pasado, después de la renuncia Hernán Cabañas, quien ocupaba el cargo.

Lea más: Aún no asumen, colorados ya se pelean por la presidencia de la Junta Municipal nepomucena

Algunos concejales indicaron que evidentemente hubo error de procedimiento y que se realizó la designación de Vera en abierta violación de la Ley de la Carta Orgánica Municipal. Consideran que para salvar la situación se debe llamar nuevamente a una sesión, para tratar y analizar las carpetas de los candidatos.

En ese sentido, el Presidente de la Junta Municipal, Aníbal Silvero Rivas, al ser consultado, dijo que la nominación del juez de falta se debe realizar nuevamente pero no porque la designación haya sido nula, sino porque el nominado Arnaldo Vera, presentó renuncia antes de asumir, a raíz de que el sueldo del juez de faltas es de apenas G. 2.000.000 y no podrá ejercer su profesión.

Silvero Rivas afirmó que la designación de juez de faltas estaba “por equivocación” en asuntos varios. Agregó que ahora se va llamar a los interesados para nominar a un nuevo juez de faltas.