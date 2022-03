Los camioneros siguen en vigilia y esperan bajas que anunció Petropar

El Gobierno Nacional anunció que desde hoy la empresa estatal Petropar bajará G. 500 más por litro el precio del gasoíl tipo III en todas las estaciones de servicio de su emblema, completando así una reducción de G. 1.000 por litro en este producto.

Asimismo, se anunció G. 300 más de abaratamiento de la nafta de 93 octanos, con lo que en total llegaría a un descenso de G. 800 por litro en este carburante.

Sin embargo, economistas reconocidos advierten que esta reducción es ficticia, considerando que los precios internacionales del petróleo están más altos desde la última importación del país

La cotización del petróleo cerró el pasado viernes en US$ 107,69 por barril en el caso de la clase Brent (referencia en el mercado europeo) y el WTI (West Texas Intermediate, de referencia en Estados Unidos y en Paraguay) cerró con US$ 105, lo que representa un pequeño incremento respecto al jueves último. Según analistas, estos precios por encima de los US$ 100 el barril se mantienen por el rechazo de Rusia en acatar la decisión de la Corte Internacional de Justicia, que el jueves le ordenó suspender sus “operaciones militares”.

Petropar dejará de enviar los aportes intergubernamentales al presupuesto general de gastos de la nación, con lo que hay riesgo de que ese faltante de recursos el Gobierno lo compense con endeudamiento, dijo César Barreto, exministro de Hacienda.

No es sostenible, aseveran

Consultado sobre el tema, el viceministro de Comercio, Econ. Pedro Mancuello, explicó que el problema de los subsidios es que distorsionan los precios y aunque fuesen necesarios para superar una grave crisis, no son sostenibles en el tiempo. “Alguien tiene que pagarlo y ese alguien finalmente somos todos los ciudadanos. El costo final termina siendo más caro y si vemos en qué se podría invertir ese dinero, nos daremos cuenta que terminó siendo un muy mal negocio”, expresó.

Destacó que nuestro país necesita inversiones para producir y generar empleo. “La inversión privada es el motor de la economía. Los estados que trataron de resolver por sí solos todos los problemas, prescindiendo de la inversión privada, terminaron fracasando. Necesitamos trabajar juntos sector público e inversión privada. Porque los subsidios alteran los precios de mercado y terminan espantando la inversión privada. Todos queremos combustible barato, pero tenemos que ser conscientes que nadie puede vender por debajo del costo”, aseveró.

Denis Lichi, presidente de Petropar, no respondió ayer a nuestra consulta al respecto.

Mientras, las movilizaciones que se iniciaron la semana pasada en distintos puntos del país, pidiendo baja de precios, están en paro momentáneo. Los camioneros, por ejemplo, que bloquearon rutas nacionales en el interior, cumplieron su promesa de desbloquearlas el fin de semana.oncrete el anuncio del Gobierno.

Anuncian cierre en Guayaybí

GUAYAYBÍ. Sergio Escobar Rober, corresponsal. Los camioneros y productores agrícolas apostados en la rotonda de la Calle 6 Mil Defensores del Chaco, situada en el cruce de las rutas PY03 y PY08 de esta jurisdicción, anunciaron que en el transcurso de esta mañana estarían haciendo cierre de ruta en ese lugar donde se encuentran movilizados desde el pasado lunes.

Durante este fin de semana no hubo corte de ambas vías, permitiéndose el paso normal de los vehículos que circulan por la zona. Los manifestantes se mantienen por el momento al costado de las carreteras.

Alto Paraná y Pedro Juan

Alto Paraná (de nuestra redacción regional). Desde el sábado que no se reportan cierres de ruta; en tanto al costado de la ruta PY02 a la altura del Km 333 (ex Km 10) están apostados los camioneros expectantes de la concreción de las bajas de precios prometidas.

Durante toda la semana pasada los principales puntos de bloqueo del paso fueron ruta PY02, en la zona del puente de la Amistad, ex Km 10, cruce ex Km 30 en Minga Guazú y Juan E, O’Leary. Sobre la PY06, en Naranjal e Iruña; y sobre la PY07 en Hernandarias, Santa Fe del Paraná, Itakyry, San Alberto y Minga Pora.

Pedro Juan Caballero (Gilberto Ruiz, corresponsal) Desde el viernes de tarde está liberada la Ruta PY05 en esta parte del país. Juan Vargas, presidente de la Asociación de Transportistas Pedrojuaninos, informó ayer que despejaron las vías pero esperarán a la tarde de hoy, lunes, que se confirmen los abaratamientos anunciados el viernes por el Gobierno.