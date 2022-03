Priorizan a funcionaria del Incan para estudio de ecografía y dejan de lado a paciente con cáncer

Noelia Almada, presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares, denunció maltrato por parte de los funcionarios del área de atención del Instituto Nacional del Cáncer. Noelia escuchó que una funcionaria de nombre Isabel refirió que la odontóloga Graciela Cabral la recomendó para que le hicieran el estudio de ecografía.

Lea más: Incan: pacientes recurren a compra ilegal por falta de medicamentos

Casualmente, Almada estaba en el recinto escuchando toda la conversación, a lo que manifestó que quería saber si en el Incan se priorizan a los pacientes o a los funcionarios.

La respuesta que obtuvo en el momento fue de que nunca se le negó ninguna atención, y que la “recomendada” se realizaría la ecografía antes de Almada.

“No esperé. Pegué la vuelta, y fui a denunciar lo que ocurrió al director Julio Rolón. Es la primera vez que me pasa esto, y me siento con mucha impotencia. Fui a preguntar al director hasta cuándo se va a dar este tipo de situación de no priorizar a los pacientes, y hacer pasar a los recomendados”, dijo Almada.

Lea más: Tomógrafo descompuesto del Incan deja sin estudios a 40 personas de forma diaria

Almada no obtuvo respuesta, ya que la médica que estaba de turno terminó su guardia con la funcionaria “recomendada”, y a causa de eso Almada debía esperar el ingreso de otro médico para realizarse el estudio. Dijo que luego de realizar la queja con el director del Incan tuvo que ir hasta el Hospital de Capiatá para que le hicieran el estudio.

El director del Incan, Julio Rolón, dijo que Almada y la funcionaria se cruzaron y que hubo una orden de que se realizara a Noelia Almada la ecografía, pero que la paciente decidió no esperar su turno.

Finalmente, a la paciente Almada se le diagnosticó el apéndice inflamado y la operación se practicó en el Incan.