Tres fallecidos y 110 positivos por covid en reporte de Salud de este miércoles

Conforme el reporte de la cartera sanitaria este miércoles fueron confirmados otros 110 casos de coronavirus de 1.829 muestras procesadas. Incluidos estos contagios, Paraguay suma 647.538 infectados por covid-19.

La cifra de fallecidos se elevó a 18.606, con la adición de otros tres decesos registrados en el último día. Fueron un hombre y dos mujeres, provenientes de Asunción, Caaguazú e Itapúa. Uno tenía entre 20 y 39 años, dos de 60 años y más. Dos no estaban y uno se aplicó solo la primera dosis.

Hay 48 pacientes en terapia intensiva de los 166 internados. Quince de los enfermos en cuidados intensivos no están vacunados, quince tienen el esquema completo y once, solo una dosis. Siete no están dentro del rango etario para la inmunización.

Los recuperados suman 623.705 con otras 289 altas médicas notificadas en la fecha.

Este miércoles el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, insistió en que la pandemia de covid sigue siendo una amenaza global, pese al descenso de muertes.

“Todos queremos dejar atrás la pandemia, pero no importa cuánto lo deseemos, aún no ha terminado”, aseguró en su rueda de prensa semanal el experto etíope.

También instó a seguir con la vacunación y las medidas sanitarias para evitar rebrotes de la enfermedad.