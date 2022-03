Resaltan acciones del Gobierno en la lucha contra el crimen transnacional

¿Qué es el programa EL PAcCTO y en que consiste?

- Somos una iniciativa importante común entre la Unión Europea y América Latina que se empezó a diseñar en el año 2016. Empezamos a trabajar un año después y somos un programa que busca potenciar y atacar la persecución penal de hechos punibles vinculados al crimen organizado o lavado de activos. Tenemos un componente de cooperación policial, de fortalecimiento del sistema de justicia y penitenciario. Trabajamos con la Policía y los ministerios del Interior y de Justicia, con la Fiscalía y el Poder Judicial.

¿Qué grado de cooperación existe con el Gobierno Central y el Poder Judicial en Paraguay?

- Paraguay es el país donde personalmente yo he venido más veces, y eso ya es indicador del nivel de cooperación que tenemos. Hay una serie de compromisos muy fuertes y coherentes de parte de las instituciones paraguayas. Ya hay resultados en la lucha contra la corrupción, así con el la creación de las jurisdicciones especializadas contra el crimen organizado. Estamos trabajando en inteligencia penitenciaria, mayor otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad. Lo cierto es que se tiene una política muy integrada entre todas las instituciones y esto es muy importante. Paraguay, en concreto, es el país que creó una compilación de instrucciones y en América latina ha sido el primer país en tener un equipo multidisciplinario especializado contra la corrupción y lavado de activos.

¿O sea que entonces hay avances en lo que se refiere al gobierno de nuestro país?

- Hay avances en las soluciones, luego los resultados de esos avances llevan un tiempo y no siempre serán inmediatos, pero varios de ellos ya se están llevando adelante: La aplicación de medidas alternativas a la prisión se ha incrementado, permitiendo aislar al crimen organizado y hacer inteligencia sobre el crimen organizado. Ya hay investigaciones en marcha y hay que dejar que tengan su curso natural.

¿Podría ejemplificar cómo EL PAcCTO ayuda a las instituciones del Paraguay?

- Por ejemplo, en el sistema de justicia, de manera trasversal a todos, en 2018 comenzamos a apoyar la lucha contra la explotación sexual de menores, es una problemática grave, no siempre bien identificada. Se empezaron a hacer operaciones, participó la Policía Nacional del Paraguay, se han hecho detenciones y sobre todo se han creado capacidades. En lucha contra el cibercrimen, estamos trabajando en capacidades procesales. Se vio que era un conveniente una jurisdicción especializada en crimen organizado, trabajamos con el Poder Judicial ya tienen una jurisdicción especializada en crimen organizado que empiezan a trabajar en los primeros casos, a tal punto que ya en esta semana ha habido una reunión regional en Costa Rica sobre Poderes Judiciales Especializados en la Lucha Contra el Crimen Organizado, y el caso paraguayo ha sido uno de los más destacados.

En este Operativo A Ultranza Paraguay, ¿El pacto pudo haber tenido alguna injerencia en todo eso?

- No hemos intervenido directamente en eso, no es nuestro papel, intervenir, participar en los casos abiertos.

¿Ha observado alguna reforma sobre la institución policial por ejemplo?

- Estamos trabajando con la Policía Nacional en varias especializaciones. Por ejemplo, hemos hecho investigaciones sobre trata de seres humanos, es una problemática seria, entre el Paraguay, Italia, Francia, España que están participando en estas investigaciones. Nunca podemos pensar que es una sola institución la que lucha contra esto. La Policía Nacional del Paraguay ha estado con nosotros colaborando desde mucho tiempo.

¿Y las instituciones penitenciarias colaboran también en ese sentido?

- Hay desde el principio una colaboración muy abierta, incluso pese a los recientes cambios institucionales. Hay un comité técnico institucional entre ellos para poder hacer un doble análisis. Son las instituciones penitenciarias y el Poder Judicial los que también tienen que hacer un seguimiento de estas medidas, y ya hay un comité trabajando sobre eso. Se ha creado un modelo de carrera penitenciaria y se está aplicando una escuela penitenciaria propia con estándares de los más elevados, se ha trabajado el control interno y hay mucho compromiso en eso.

El Ministerio de Justicia está participando en una red con la Unión Europea para América Latina sobre academias penitenciarias, es decir que a esto han aplicado los estándares latinoamericanos y europeos, todo pasa por la UE más avanzados y todo forma parte de una red de cooperación penitenciaria que ha tenido inteligencia penitenciaria con todos los países del Mercosur y ahora se está ampliando al norte de Latinoamérica; es decir que si están desde el principio y continúan de manera muy natural.

¿Qué hace falta, que herramientas hacen falta para un mejor combate al crimen organizado a nivel Latinoamérica?

- Siempre es bueno, y hay convenios que se pueden aplicar en América Latina. La mayor parte de las veces el terreno legislativo no está mal. Lo que necesitamos es implementar al cien por ciento lo que tenemos; y por vía de acuerdos y memorandos de entendimiento etc., que no requieren grandes compromisos ni muchos años de debate se puede alcanzar mucho. Por lo general tenemos en América Latina instituciones técnicamente buenas; lo que es necesario es dar estabilidad a esas instituciones para que no haya muchos cambios de personal y que puedan ir evolucionando.

¿Cuál ha sido el aporte de Paraguay a EL PAcCTO?

- Tuvimos la suerte de contar con el apoyo de la exministra de Justicia desde el principio. Ha estado en los eventos más estratégicos, estuvo en Lisboa cuando hicimos el segundo encuentro de justicia. Participó de manera muy activa en los paneles, digamos, la voz del Paraguay ha sido muy tenida en cuenta para esta cooperación.

Para finalizar, Juan Gama mencionó que se encuentran realizando una evaluación de resultados del año 2021 en Paraguay. “Lo tenemos consolidado hasta el mes de abril, evaluaciones de mecanismos contra el lavado de activos, y son positivos en el Paraguay. Podemos ver nuestros registros de viajes y verán Paraguay con frecuencia.

El nivel de compromiso y cooperación de Paraguay es muy alto. No significa que los demás países estén mal, cada país tiene una situación distinta. Pero en los últimos tres años, Paraguay es el país con el que más hemos trabajado y creado actividades profundas e integrales.

Finalmente, Pedro Gama, quien es además de ser Tte. Cnel. de la Guardia Civil en España, significó que “Paraguay fue el primero en la región en crear un equipo multidisciplinario especializado contra la corrupción y el lavado de activos”, concluyó.