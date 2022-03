Combustibles: Comisión de la Competencia investiga presuntas irregularidades del sector privado

La Asociación de Propietarios y Operadores de Estaciones de Servicio y Afines (Apesa) y la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles (Cadipac) anunciaron que desde hoy, lunes, en sus emblemas aplican una suba de precios por litro de G. 1.000 en naftas y G. 1.500 en el diésel. Es el tercer incremento en lo que va del año por parte del sector privado.

El director de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), Gustavo Benítez, anunció que están “levantando información” referente a la suba que aplicaron estas agrupaciones, ya que presumen que podría enmarcarse dentro de una irregularidad denominada “acuerdo restrictivo de competencia”.

Explicó que dicha lesión se da cuando existe un acuerdo sobre una medida entre varias entidades que deberían competir entre sí. En este caso en particular se analizaría el convenio entre los emblemas de Apesa y Cadipac para aumentar los precios de los carburantes.

Los emblemas privados ya pretendían subir los precios desde el pasado 12 de marzo, pero tras negociaciones con el Ejecutivo, desistieron. El costo internacional del petróleo cerró el viernes último con US$ 112,60 por barril en el WTI (West Texas Intermediate), subiendo nuevamente luego de haber cotizado US$ 100 en las últimas semanas, por lo que -según indicaron desde el sector privado- ya no tuvieron más alternativa que aplicar un reajuste desde hoy.

Investigación abierta por “mangueras caídas”

El jueves pasado, Apesa decidió que todos sus emblemas iban a dejar de operar durante las 24 horas, pasando a funcionar en horario reducido de 06:00 a 14:00. La medida, denominada “mangueras caídas”, finalmente fue suspendida el sábado último.

Benítez, en ese sentido, refirió que ya tienen una investigación abierta contra la Asociación de Propietarios y Operadores de Estaciones de Servicio y Afines, dado que consideran que este conglomerado empresarial pudo haber cometido una lesión de competencia denominada “abuso de posición dominante”.

Según indicó, el abuso de posición dominante se da cuando un gremio, sin otro operador en competencia, decide unilateralmente aplicar una medida; en este caso, la reducción horaria. “El abuso de posición dominante se da bajo efecto de un solo operador. Estamos investigando la decisión de Apesa de colgar las mangueras. Eso es potencial de ser lesiva contra la competencia”, sostuvo.

En ese sentido, el director de Conacom aclaró que están analizando si el reajuste de los precios ya no se enmarca dentro de la investigación -ya iniciada- por la aplicación de la medida de “mangueras caídas”. “Eventualmente sí (posibilidad de investigación sobre acuerdo restrictivo de competencia), pero tendríamos que descartar que no forme parte de la misma (abuso de posición dominante). Estamos levantando información”, declaró.

Estaciones de Petropar están colmadas

El emblema estatal Petropar, por su parte, amaneció en sus 228 locales este lunes con el mismo precio en el diésel común -o tipo III- y en la nafta de 93 octanos, ya que cuenta con un subsidio del Gobierno que no beneficia al sector privado.

La diferencia en el costo de los carburantes con el sector privado asciende hoy a casi G. 2.000 por litro en algunas ciudades.

Ante dicha diferencia, las estaciones de servicio de Petropar están colmadas de automovilistas que, pese a esperar tras un largo tiempo, buscan comprar los combustibles a precios más bajos. En el interior del país, la situación es distinta debido a que escasean los servicentros con el sello de la petrolera estatal.

Desde el sector privado consideran que, debido a la importante flota de automóviles a nivel nacional, Petropar no logrará abastecer con su depósito.