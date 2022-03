Discuten en el Consejo de la Magistratura para evitar cubrir cargo que ocupó Tania Irún

Las juezas removidas por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Tania Carolina Irún y Mercedes Aguirre, pidieron al Consejo de la Magistratura que no inicie los llamados a concurso para llenar los dos cargos vacantes, porque ambas plantearon acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema para intentar rever el fallo del Jurado.

La jueza Tanía Irún fue removida por mal desempeño de funciones en la causa relacionada a la Secta Moon, donde se manejan fuertes intereses económicos. Irún está procesada por prevaricato.

A su vez, Mercedes Aguirre fue removida por idéntica causal, específicamente por favorecer con el arresto domiciliario a un narco colombiano.

El presidente del Consejo de la Magistratura Óscar Paciello, primeramente informó en la sesión que envió una nota a la Corte Suprema, la semana pasada, para que informe al Consejo si existe o no medida cautelar sobre las acciones planteadas por Irún y Aguirre, a los efectos que se pueden convocar como vacantes o no los cargos recurridos.

Oposición a la petición de juezas removidas

Por su parte el consejero Jorge Bogarín Alfonso tomó la palabra y dijo que el Consejo de la Magistratura, por orden constitucional, tiene la obligación de hacer los llamados a concursos siempre y cuando la Corte Suprema haya comunicado alguna vacancia, ya sea por fenecimiento de mandato o creación de cargo. “En este sentido, en ambas situaciones, la Corte ya nos comunicó hace tres semanas las vacancias, entonces, no creo que haya impedimento para incluir en los próximos llamados estos cargos. Propongo que el Consejo de la Magistratura incluya el inicio del proceso de conformación de terna en ambos casos”, refirió.

A su turno, el ministro de Corte Eugenio Jiménez Rolón, dijo estar de acuerdo con lo manifestado por Bogarín Alfonso, porque “una vez que la Corte comunica la vacancia ya no hay ningún obstáculo para llamar a concurso”, argumentó.

Paciello recordó el caso de la jueza Rosalinda Guens quien había sido removida por el JEM, pero luego la Corte hizo lugar a la acción de inconstitucionalidad y ya el cargo estaba ocupado, esa fue la razón para realizar la consulta a la Corte, justificó.

Seguidamente, Jiménez Rolón le respondió a Paciello que la Corte le asignó a Guens un cargo equivalente al que tenía.

Bogarín insistió que en el Edicto 3/2022, que se publicará a partir de este miércoles, ya se incluya el llamado a inscripción de los interesados para cubrir las vacancias (de Irún y Aguirre), pero Paciello nuevamente pidió que se espere la respuesta de la Corte (si es que había o no medidas cautelares).

Especulaciones por la demora injustificada

Bogarín Alfonso le volvió a explicar a Paciello que el Consejo de la Magistratura a través de sus miembros, deben ser institucionalistas, porque la Corte ya informó de las vacancias por lo que no había razón para posponer el llamado. “Ya se estuvo especulando en la prensa, en los pasillos tribunalicios, del por qué la demora en llamar a concurso estos dos cargos. Por transparentar nuestra gestión, no tenemos por qué no publicar el llamado para cubrir los cargos vacantes, sobre todo por la imagen que estamos proyectando, estamos súper bien conceptuados, trabajamos de buena manera y que se hable de nosotros (por estos temas) no es tan oportuno, demás estamos con nuevo reglamento, con nuevos llamados para el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Agregó: “Así que toda la prensa está mirando la gestión del Consejo de la Magistratura, los abogados, jueces, incluso se llegó a decir que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados está como “florero” porque cuando se presenta una acción en la Corte, queda en stand by su decisión. Entonces podría ocasionar un quiebre institucional. Son reacciones a las que creo de forma particular, debemos dar respuestas de forma clara, segura y rápida a todos estos inconvenientes que puedan surgir por el no llamado a cubrir los cargos”, refirió Bogarín.

Paciello finalmente tuvo que recular y dijo que ciertamente están comprometidos con el cuidado de la imagen institucional. “En el caso particular de la nota de Irún, si bien es cierto hay muchos comentarios, dan cuenta de la confirmación del fallo que ha motivado la remoción de la magistrada, también si vamos a guiarnos por eso, ciertamente es nuestra obligación constitucional es proseguir el proceso ya que la Corte comunicó las vacancias, pero si viene una medida cautelar se deberá suspender el proceso”, dijo finalmente.

Las notas al CM

La exjueza Mercedes Aguirre remitió una nota el 22 de marzo al Consejo de la Magistratura (CM) en la que solicita la suspensión del proceso para cubrir el cargo de juez penal itinerante de la capital, cargo que ocupaba anteriormente hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la acción de inconstitucionalidad que planteó ante la Corte Suprema de Justicia en fecha 16 de marzo de 2022, contra la SD N° 36 del 2 de noviembre de 2021 dictado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por la cual la recurrente fue removida del cargo, por mal desempeño de funciones.

Por su parte, la exjueza Tania Carolina Irún Ayala remitió el 24 de marzo una nota al Consejo de la Magistratura en la cual comunicó que el 14 de diciembre de 2021 presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra la SD N° 37/2021 emanada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por la que se le removió del cargo de jueza de primera instancia en lo civil y comercial del décimo quinto turno de la capital. Irún Ayala en la acción que planteó solicitó la suspensión de efectos del fallo del JEM y al Consejo de la Magistratura pidió que no se llame a concurso del mencionado cargo vacante.