Obras de tres bocas afectan a comercios y sus dueños piden indemnización al MOPC

Los frentistas que afectados por las obras del túnel y rotonda de Tres Bocas se movilizaron una vez más hoy, desde muy temprano hasta el mediodía, para exigir que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a cargo de Arnoldo Wiens, les pague una indemnización a los comercios de la zona. Mencionaron que los ingresos de sus establecimientos se vieron afectados por las demoras de los trabajos. Inclusive bloquearon la ruta PY01 (ex Acceso Sur) como medida de protesta.

Lea de López, vocera de los manifestantes, señaló a ABC que en el lugar de la construcción numerosos comercios están registrando pérdidas a causa de las demoras en la construcción. “Reclamamos el cobro por lucro cesante de nuestros comercios. Somos más de 70 frentistas que pedimos este pago a las autoridades, porque las obras todavía no culminarán”, explicó.

Se le consultó cuánto están perdiendo las unidades comerciales de la zona desde que comenzó la construcción del paso a desnivel, respondió que se tienen varias realidades y que esto se puede cuantificar comparando los ingresos anuales de cada negocio, que según enfatizó, están legalmente constituidos.

“Cada empresa o negocio tiene su ingreso y queremos cobrar lo que perdemos mientras dure esta obra. Según el MOPC, esto (la construcción) durará 18 meses, y los ingresos perdidos en este plazo nos tienen que pagar. Nosotros tenemos documentaciones legales y ahí se ve nuestra pérdida. Acá tenemos playas de autos, carpinterías, sanitarios, ferreterías, cooperativas, florerías, que están pasando mal”, enfatizó.

Contratista no cumpliría el plazo previsto

Según la empresa Tecnoedil, contratista del MOPC en esta obra, los trabajos estarán realizados en un 100% en junio de este año, plazo que difícilmente se cumpla, porque en la zona falta mucho por hacer y los trabajos no avanzan como deberían avanzar, denunciaron los afectados.

De acuerdo con los datos proporcionados por Obras Públicas, las tareas se desarrollan “sin pausa”, con varias actividades simultáneas en distintos puntos del trazado, y que registran a la fecha 63% de avance general.

Agrega que en la intersección de las avenidas Acceso Sur, Américo Picco y Luis María Argaña (Avelino Martínez) se trabaja en la construcción de pilotes, la excavación de zanjas eléctricas y en los desagües pluviales. Los pilotes, que se convertirán en los muros del túnel, alcanzaron una ejecución del 76%, los cuales se llevan a cabo en ambos costados de la avenida Acceso Sur, en los 135 metros de longitud que tendrá el túnel. En la zona ya se liberaron los terrenos afectados, pero algunos frentistas denuncian la falta de pagos por parte de la cartera.

El ducto del desagüe pluvial también va construyéndose en Acceso Sur con la instalación de caños de 1.500 milímetros. El nuevo sistema de desagüe pluvial servirá para canalizar las aguas de lluvia y evitar la formación de raudales.

Actualmente, el avance general del proyecto está sujeto a los trabajos de modificación de las redes del tendido eléctrico de media tensión, que están siendo ejecutados por la ANDE. En específico, se espera el reemplazo de columnas antiguas por nuevas para sostener el cableado aéreo.

En las veredas, la contratista avanza con la construcción de las zanjas eléctricas, que consisten en ductos que contendrán colocar los nuevos cables subterráneos.

Sobrecosto por obra de desvíos

La construcción de esta infraestructura vial se adjudicó por G. 121.165 millones a la empresa Tecnoedil, precio ya trepó a G. 130.880 millones, de acuerdo con los datos a los que accedió ABC, con las dos adendas que modificaron el precio original de la obra.

El incremento es de un poco más del 8% respecto al monto original, que principalmente es para el mejoramiento de 40 km de calles alternativas, las cuáles se utilizarán para desviar el tránsito durante la ejecución del proyecto y, además, para la “implementación de un plan comunicacional”, según las dos resoluciones que firmó el ministro Wiens, con las cuáles autorizó los incrementos (resoluciones Nº 882 y Nº 2469).

Pero el contrato tendrá más adendas, según se adelantó en su momento, por obras de drenaje y cambios de caños del sistema de agua potable, pero no especificaron aún el monto del nuevo incremento. Cabe resaltar que la circulación sobre la ruta PY01 (ex Acceso Sur) no se encuentra interrumpida, aunque sí restringida, y que para facilitar el desplazamiento vehicular habilitaron varias calles alternativas. El descontento de la gente aumenta debido a la lenta ejecución de los trabajos.