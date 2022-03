Semana Santa: No subirán precios de pasajes en transporte de mediana y larga distancia

Sara Giménez, directora de la Terminal de Ómnibus de Asunción (TOA), señaló que, según conversaciones que sostuvo con representantes de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) y gremios del transporte, el precio del pasaje en ómnibus de media y larga distancia no sufrirá incrementos para Semana Santa pese a los incrementos en el precio de los combustibles en emblemas privados.

Conforme comentó, antes de las medidas de fuerza desarrolladas por los camioneros y la posterior promulgación del subsidio a Petropar, los empresarios del transporte expresaron que no se darían aumentos en los precios, atendiendo que es un sector que se está recuperando luego de casi dos años en baja, debido a las restricciones por la pandemia.

De acuerdo a sus explicaciones, los empresarios del sector temen que un incremento en sus precios desaliente a los usuarios, por lo que harán un “esfuerzo” para mantener sus tarifas actuales.

Informó que en lo que si se está trabajando es en el operativo “Semana Santa”, con la esperanza de que prosiga el repunte y se logre la recuperación económica.

Igualmente, mencionó en las próximas reuniones para ajustar la logística de los días santos, volverán a tocar el tema de los precios de los pasajes no obstante, resaltó que no existen conversaciones ni advertencias sobre un posible aumento, para avisar a los pasajeros. “No hay nada oficial”, dijo a la 1020 AM.

Emblemas privados subieron precios

Este lunes, los emblemas privados volvieron a reajustar los precios del diésel tipo 3 y la nafta 93, en G. 1.500 y G. 1.000 respectivamente. Los empresarios del sector exigen medidas al Gobierno para establecer una competencia justa en el mercado, ya que Petropar fue beneficiado con un subsidio que permite vender los carburantes por debajo de su precio de adquisición.

Según el sector privado, actualmente reportan pérdidas en los cálculos técnicos debido al alza de los precios internacionales mientras que desde la Cámara de Senadores descartan una ayuda estatal para estos porque buscan “un lucro desmedido”.

