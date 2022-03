Colegio de Capiatá representará a Paraguay en competencia mundial de robótica

El equipo denominado Angirubot, del Colegio Politécnico Cooperativa Capiatá, representará a nuestro país en el World Festival de Houston – Estados Unidos, una competencia internacional de robótica de la First Lego League, que reúne a más de 2.400 participantes de 110 países.

El grupo de estudiantes accedió al certamen tras consagrarse campeón nacional de la quinta edición del torneo de robótica First Lego League Paraguay, una competencia para niños y jóvenes de 4 a 16 años, en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

El equipo Angirubot llevó el reconocimiento por adoptar los valores First y alcanzar la excelencia e innovación en el Juego del Robot, Diseño del Robot y Proyecto de Innovación.

Los equipos participantes presentaron sus proyectos en las categorías Challenge y Explore, todos orientados a una problemática real sobre el mundo. De acuerdo a sus organizadores, los temas de este año tenían relación con el transporte y cargas.

En el campeonato nacional, los equipos Robo Gators, del colegio American School of Asunción, y SpaceTeens, de la Agencia Espacial del Paraguay, quedaron en segundo y tecer lugar del ranking y ganaron un cupo para participar en el International OPEN de Brasil, evento donde participarán 70 equipos de 55 países, todos equipos de FIRST LEGO League Challenge.

La representante de First Lego League en Paraguay, Liú Ficorilli, destacó que la experiencia de esta nueva temporada fue maravillosa y muy divertida para los participantes. Además, instó a los equipos de niños, niñas y adolescentes a seguir soñando para impactar y cambiar el mundo.

First Lego League es un programa internacional creado en 1998 que fue desarrollado por la organización FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) y Lego Education.