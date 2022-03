Ministra de la Niñez a senador Godoy: “Es un oportunismo político”

La ministra de la Niñez y la Adolescencia, Teresa Martínez, se refirió hoy acerca del planteamiento del senador Sergio Godoy, de bajar al Ministerio de nuevo al rango de Secretaría. Mencionó que le parece ilógico que se creen nuevos municipios mientras se plantean estos recortes a los ministerios sociales. También dijo que es un oportunismo político y que desde que pasaron de Secretaría a Ministerio, no hubo una ampliación presupuestaria ni de recursos humanos.

Manifestó que recién este año se destinaron más fondos para el MINNA, pero solo para llevar a cabo un programa de atención a primera infancia por el que trabajan hace 14 años.

Lea más: Mario Abdo promulga ley de subsidio a combustibles de Petropar

“Vemos como un desatino muy grande, es un despropósito retroceder de esa manera. Si teníamos el propósito de fortalecer el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, es muy malo sacarle la posibilidad de gobernanza a un órgano rector de gobernanza. Esto no se elevó a Minsiterio solo por un capricho. No significó un incremento en el salario del ministro, se hizo una reingeniería de las vacancias, no significó más salarios de los recursos humanos, pero sí una reorganización y una aprobación y ordenación del organigrama institucional que se hizo por ley y luego por decreto”, manifestó la ministra Martínez.

“Ahora tenemos más de 264 municipios y acaban de crear cuatro municipios más. Si eso no es agrandamiento del Estado, dividir el presupuesto de una misma región, no veo por qué, porque ahora pretenden un achicamiento del Estado, sacrificando los ministerios que son de acción social. Menos por una crisis por el combustible y pretender sacar esos recursos del Ministerio de la Niñez para cubrir a una población que no es la más vulnerable, precisamente. Eso es lo que nos asusta de las decisiones que puede tomar un legislador”, acotó.

Oportunismo político

La ministra Martínez explicó por qué piensa que la propuesta del senador Godoy no es más que oportunismo político y afirmó que no todos los legisladores apoyan la idea.

“Se ve como un oportunismo político porque surge a raíz de una crisis en el combustible y lo primero que miran es niñez, desarrollo social y Mitic. No tiene lógica que en una crisis se atente justamente contra la población más vulnerable”, señaló.

“La asistencia que estamos dando cubre más o menos 10.000 familias vulnerables, sabemos que hay muchas más y que se necesitan más recursos para poder dar la cobertura total que se necesitan. Estamos trabajando con los municipios con niñez y calle, que es responsabilidad municipal y eso solo lo podemos hacer como Ministerio, como una secretaría nunca le hicieron caso. Por eso los niños de la calle, nunca fue problema municipal”, acotó.

Martínez alegó que Asunción es el ministerio que menos se involucra con la niñez pero dijo que están trabajando para lograrlo como lo hicieron con los demás municipios.

“Afortunadamente no todos los legisladores opinan lo mismo. Hay legisladores comprometidos con la niñez y con el área social, quienes manifestaron también su rechazo a esta propuesta”, dijo.

Finalmente destacó la importancia de invertir en la niñez y de la necesidad de contar con profesionales calificados para atender todas las áreas que requiere esta población vulnerable.

La Secretaría de la Niñez y Adolescencia pasó a ser Ministerio en 2018 pasado y cuentan con un presupuesto de G. 74.000 millones.