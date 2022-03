Nuevo viceministro de Seguridad Interna promete hacer frente a la criminalidad

“Todo nombramiento sale de sorpresa. Salió el decreto, pero todavía no me hice cargo. Pero vamos a apoyarle al ministro y al señor comandante”, sostuvo Cuéllar este martes en conversación con radio ABC Cardinal 730 AM.

El decreto que nombra a Cuéllar como nuevo viceministro de Seguridad Interna fue firmado por el presidente de la República el sábado pasado. La nueva autoridad reemplaza a Pablo René Ríos.

Cuéllar reconoció que hay una expansión de la criminalidad en el país, pero aseguró que la Policía centra sus esfuerzos en combatirla. “Hay una expansión con respecto a la criminalidad. Es algo que la Policía está siempre tratando de atajar (...) Está conteniendo de alguna manera eso y con el apoyo de otras instituciones saldremos adelante”, aventuró.

Finalmente, comentó que es conocido del ministro del Interior, Federico González, y compañero de promoción del comandante de la Policía, Gilberto Fleitas. Sobre los roces anteriores entre el exministro Arnaldo Giuzzio y el excomandante Luis Arias, solo se limitó a decir que “los que están en cargos públicos tienen que dejar de lado las asperezas por el bienestar de la ciudadanía”.

Cuéllar anteriormente ocupó la titularidad de la Dirección Científica y Técnica de la Policía Nacional. En el 2014 conformó la comisión para la elaboración del Plan Estratégico de la Policía Nacional hasta el 2018.