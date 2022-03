Fiscalía incautó documentos de la Gobernación de Guairá

La Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público de la capital en forma simultánea realizó cuatro allanamientos en prosecución a las denuncias de supuesto despilfarro de los fondos de reactivación económica presentada por la Junta Departamental de Guairá y la obstrucción del proceso de intervención hecha por la Secretaría de Estado de Tributación (SET) en contra de la Gobernación del Guairá, administrada por el ejecutivo Juan Carlos Vera Báez (ANR cartista), quien esta mañana fue salvado de una posible intervención por los Diputados que responden al Cartismo.

El procedimiento estuvo a cargo de los fiscales, Osmar Legal, Silvio Corbeta, Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz, ésta última tuvo a su cargo intervenir en la sede administrativa de la institución departamental donde se incautaron documentos correspondientes a las comisiones que recibieron las millonarias transferencias que debían utilizarse para la reactivación económica del departamento.

“Aquí recabamos documentos que van a ser analizados, así como también hemos procedido a otros allanamientos en algunas comisiones vecinales, resulta que esos fondos son transferidos a distintas personas jurídicas, comisiones vecinales que fuimos verificando y realmente no encontramos una sede u oficina donde se guarden documentos respecto a esas comisiones; entonces toda la documentación que se puso a nuestra disposición vamos a proceder a analizar”, explicó la fiscal Alcaraz.

Lea más: Cartistas protegen al gobernador de Guairá y retrasan intervención

Asimismo, indicó que, “Llevamos facturas y todo lo que hace legajo a transferencias del fondo de emergencia nacional a esas personas jurídicas. Con respecto a los rumores de facturas falsas no podemos mencionar mucho porque nos encontramos en pleno proceso de investigación inicial y tenemos que revisar todo en conjunto con los compañeros de la SET”, puntualizó.

Al menos diez funcionarios de la Secretaría de Estado de Tributación (SET), también acompañó los procedimientos teniendo en cuenta que días atrás intervinieron la Gobernación tras denuncias de utilización de facturas falsas o clonadas, pero en esa ocasión no pudieron incautar los documentos.

Lea más: Gobernador repartió fondos covid a ONG integradas por sus funcionarios

Bloquean RUC de la Gobernación

Como medida de sanción, la SET bloqueó el Registro Único del Contribuyente (RUC) de la Gobernación del Guairá y no puede hacer ni recibir transferencias de dinero, en consecuencia, no se podrá pagar salarios a los funcionarios y proveedores, principalmente para la distribución del almuerzo escolar.

“El RUC está bloqueado, no se van a poder pagar sueldos, ni a proveedores y lo que a mí me preocupa es el tema de la merienda escolar que no se va a proveer hasta que nos desbloqueen nuestro RUC, también se cierra el policlínico por falta de fondos. Estuvimos conversando con los funcionarios de la SET y no me dijeron cuál es el motivo para que bloqueen el RUC”, dijo la administradora de la Gobernación, Lic. Sandra Rodas.

Asimismo, dijo que, “Podría ser por un tema de persecución política, pero nosotros estamos abocados netamente a la parte documental que están pidiendo ahora. En síntesis, no podemos ni transmitir ni recibir fondos”, expresó.

Lea más: Despilfarro en pandemia