Padre de familia irrumpe en acto presidencial para pedir terapia pediátrica y registro de costoso medicamento

El hecho se registró en el momento en que el actual director de la hidroeléctrica Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, se encontraba alardeando sobre las inversiones en salud y otras obras realizadas por el Gobierno actual.

Aníbal Rojas pasó al frente del auditorio y en voz alta pidió permiso y perdón por su interrupción y manifestó que en el momento en que su hijo necesitó cuidados intensivos pediátricos, en el país no había camas disponibles y que en su momento, fue a suplicar e implorar al ministro de Salud, Julio Borba, quien le dijo que el suplico de un padre no le sirve de nada. Señaló que el país hay 5 enfermos con el mismo diagnóstico que tuvo su hijo y que el medicamento que cura cuesta unos US$ 2 millones, cuyo monto es imposible acceder para una familia tradicional del país, pero que para el gobierno es un poroto. “Si el problema es el registro de Zolgensma, que es la cura de la enfermedad, ¿por qué no registran? ¡Carajo!, si la vida es constitucional, déjense de joda”, reclamó con vehemencia el dolorido padre Aníbal Rojas.

Cuestionando sobre los medicamentos que el Estado ofrece para tratar la enfermedad, aseguró que es un simple “akâ rasy pohâ” y no sirve de nada.

Resaltó el trabajo de los médicos y indicó que hicieron el mayor de los esfuerzos para mantenerlo con vida, pese a la falta de insumos, equipamientos e infraestructura.

Añadió que durante la lucha para salvar la vida de su hijo, su familia adquirió un respirador de cuidados intensivos pediátrico por la suma de G. 93 millones y que fue gracias polladas, torneos y sorteos que la ciudadanía organizó para ayudar a su pequeño Axel.

Pidió a las autoridades acondicionar un sitio para cuidados pediátricos y que su familia donará el complejo respirador que se adquirió para que al menos exista un lugar para atender a los niños que requieran cuidados intensivos en la ciudad.

Por último, cuestionó al director de Yacyretá y compueblano, Nicanor Duarte, por no concederle la audiencia que en su momento solicitó, pero que no le fue concedida.

Por su parte, el presidente de la república, Mario Abdo Benítez, dedicó los primeros minutos para responder al papá, Aníbal Rojas, y dijo que no se puede negar la realidad del sistema de salud, pero que dicha situación es una deuda histórica del país que no se puede paliar en 5 años. Indicó que en el momento en que llegó a la presidencia, no había ninguna unidad de terapia intensiva pediátrica en el país y que ahora existen dos servicios, uno en Ciudad del Este y otro en Encarnación. Aseguró que también está proyectada una unidad de terapia pediátrica en el Gran Hospital de Coronel Oviedo, que actualmente está en construcción.

Inauguración de nueva planta de oxígeno y entrega de 9 USF y viviendas

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, estuvo en Coronel Oviedo para la inauguración de 85 viviendas, 63 en el Territorio Social, Universitario y 22 en el asentamiento 20 de Julio, ambos de esta ciudad.

De la misma forma, se hizo entrega de 9 Unidades de Salud Familiar (USF), que fueron construidas por el Gobierno Nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Por ultimo, visitó el predio donde se está llevando a cabo la construcción del nuevo Hospital Coronel Oviedo. La estructura tendrá un costo total de US$ 60 millones y será un nosocomio de alta complejidad.