Denuncian que detenido en caso “Mercat” tiene protección fiscal en otra causa por presunto abuso

Alcides Ariel Paredes Burgos, de 27 años, fue detenido ayer, viernes, en prosecución al operativo antidrogas “Mercat”, que involucra a estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNA. El capturado es funcionario de la Fiscalía de Ñemby y está vinculado al caso, pues indican que habría alterado una evidencia incautada el año pasado, cuando cambió un pan de cocaína por uno de harina.

Paredes Burgos también cuenta con una causa abierta por un supuesto delito sexual, según denunció en Twitter una joven, quien se identifica en redes como Ayelén Villar.

La joven calificó de “justicia divina” la detención del funcionario del Ministerio Público por el caso vinculado al tráfico de drogas, pues alegó que la causa en la que demandó a Paredes Burgos sigue sin avances importantes desde hace dos años.

Justicia divina! Van a hacer DOS AÑOS que estoy con una causa abierta en la fiscalia con el pq intento abusar de mi. El era mi delegado de facultad en Derecho en la Nacional y hasta ahora TODOS en esa facultad le apañan, hoy nuevamente le ponen como delegado de la carrera + https://t.co/S8C6Cxc92i — Ayelén villar (@Ayelenvillar) April 2, 2022

Supuesto abuso

De acuerdo al posteo de la joven en Twitter, el detenido fue su compañero en la carrera de notariado en la Facultad de Derecho - UNA y en una ocasión intentó abusar sexualmente de la misma. Sin embargo, relató que pese a ello el joven sigue impune por esta causa y fue elegido nuevamente para ser delegado de curso, por lo que tuvo que abandonar la cátedra para de esa forma evitar tener contacto con el mismo.

Agregó que pese a que incluso existen pruebas y que Paredes Burgos admitió el delito, el Ministerio Público no avanza en las investigaciones desde hace casi dos años por una aparente intención de proteger al acusado. “Solo pido que no se deje en vano ninguna investigación sobre él porque hace casi DOS AÑOS que me ponen trabas en la Fiscalía, chicaneando hacia lo ocurrido siendo que existen TODAS LAS PRUEBAS acerca de lo ocurrido, inclusive un audio en donde el mismo admite lo ocurrido. Más mi prueba victimológica donde confirman que me vi afectada. Hasta la psicóloga de la Fiscalía pedía que se vea esto ya que es mi compañero de facultad y que me afectaba”, mencionó en uno de los tuits que compartió.

La joven comentó que hasta el momento lo único que pudo lograr obtener es una orden de prohibición de molestar por redes sociales u otro medio de comunicación contra Paredes Burgos que fue emitida por jueza Elvira Franco González, pese a que había solicitado de urgencia una medida de alejamiento. En ese sentido, lamentó la falta de inacción de la justicia en su causa, pues indicó que incluso daños psicológicos debe afrontar por lo ocurrido.

La causa está a cargo de la fiscala Mirtha Rivas, de la unidad 3 de San Lorenzo. Intentamos obtener la versión de la agente, pero aún no recibimos respuestas.