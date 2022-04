TSJE: exministro de Corte considera que “Ancho” Ramírez cumple requisito de experiencia de 10 años

El Consejo de la Magistratura (CM) cerró con 34 candidatos el proceso de integración de ternas para dos miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). El ex senador liberal Juan “Ancho” Ramírez, presentó su postulación, pero varios gremios refirieron que no cumple los requisitos porque aún no ejerció la profesión de abogado por un periodo de 10 años, considerando que recibió su título recién en el 2018.

El artículo 275 de la Constitución Nacional, que refiere sobre la conformación del TSJE, indica: “Los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral deberán reunir los siguientes requisitos: ser de nacionalidad paraguaya, haber cumplido 35 años de edad, poseer título universitario de abogado y, durante el término de 10 años, cuanto menos, haber ejercido efectivamente la profesión o desempeñado funciones en la magistratura judicial, o ejercido la cátedra universitaria en materia jurídica, conjunta, separada o alternativamente”.

El exministro de la Corte y constituyente Luis Lezcano Claude fue solicitado para emitir un dictamen sobre el requisito de la experiencia de 10 años, según mencionó esta mañana a ABC Cardinal. Afirmó que “mi criterio es que se pueden acumular (la experiencia) con las distintas actividades”, sostuvo.

“Lo que digo es que no está condicionado a que el título tenga 10 años de antigüedad, porque la experiencia se podría adquirir de forma conjunta. La Constitución autoriza que pueda ser -en este caso- ejercicio de la profesión y de la cátedra universitaria de forma simultánea”, agregó.

Requisito de ser abogado

Sobre el requisito de tener un título universitario, que se cuestiona a Ramírez, Lezcano Claude indicó que la forma en que se acreditará el cumplimiento del mismo ya dependerá del Consejo de Magistratura. “En principio sería con el título, pero después depende del criterio del CM si hay alguna disposición reglamentaria”, declaró.

En otro momento, fue consultado sobre si el ex senador liberal, el CM o el TSJE solicitaron su dictamen y no quiso responder, señalando que es parte de una cuestión profesional. “En cuanto esté el dictamen, el órgano o persona que solicitó el dictamen, sabrá qué hacer con él, si hacerlo público o no”, añadió.

El constituyente, igualmente, indicó que su dictamen sobre el requisito de experiencia será emitido “en breve” a fin de poder esclarecer el punto.

La Asociación de Abogados Laboralistas y el abogado Eduardo Pérez Avid ya presentaron un pedido de impugnación contra Ramírez ante el Consejo de Magistratura, dado que consideran que no es apto para la postulación al cargo de miembro del TSJE.