Animales de genética acortan los tiempos de producción

“El ganadero que desea mejorar la calidad genética de sus animales en su establecimiento sabe lo importante que es adquirir un toro de calidad o una vaquilla o vaquillona, que puedan trasmitir sus características de adaptación y de carne a su descendencia. En ganadera Don Pedro llevamos 25 años de selección genética y cada año es un nuevo desafío, lograr animales adaptados a zonas áridas o zonas húmedas, no es lo mismo la región Oriental que la región Occidental (Chaco)”, explicó Zuccolillo.

Remate el sábado

Con referencia al trabajo que vienen realizando en Ganadera y Forestal Don Pedro, el directivo confirmó. “El próximo sábado 11 a partir de la 12:00 horas estaremos realizando la 36 edición de la feria especial de reproductores Brangus (negro y rojo), Braford y Brahman (toros reproductores y hembras preñadas) que llevaremos a cabo en el salón Enrique Riera de la Asociación Rural del Paraguay, y estará a cargo de la rematadora Bangor que financiará hasta en 12 cuotas, a los que tengan carpeta habilitada. En total estarán para la venta 60 toros en lotes de 1 y 3 animales, y vaquillas preñadas en lotes de 1 y 45 hembras, desde mañana ya van a estar los catálogos de los animales y vamos a estar lanzando en las redes sociales, mientras que el viernes a la mañana ya van a estar los animales en los corrales de la ARP, para aquellos que quieran ver los lotes de ejemplares de excelente calidad”.

Animales probados

“Cuando hablamos de animales probados, estamos hablando de la implementación de tecnologías para asegurar lo que estamos ofreciendo, con pruebas de DEPs (Diferencia Esperada de Progenie) y gracias a la selección genética hemos logrado una alta precocidad para acortar los tiempos de producción, por ejemplo los toros cuentan con certificados andrológicos y están listos para trabajar (servir a las vacas), mientras que las vaquillas ya están preñadas desde los 14 meses. Un productor no puede estar pagando por algo que no tiene garantía o que no le va servir en su campo, si bien esto es biología y nada es absoluto, buscamos que su inversión este asegurada al máximo”, destacó con mucha seguridad el profesional.

Personal de campo y profesionales

Finalmente el ingeniero Pedro Zuccolillo hizo un destaque especial. “En estos 25 años de trabajo de incursión en el mejoramiento genético hemos aprendido mucho, y debo destacar el compromiso del personal de campo que son los verdaderos héroes en el cuidado de los animales, y de los técnicos especialistas que han hecho y hacen que nuestro producto sea uno de los mejores del país, como por ejemplo el Dr. Tomas Acha formador de la ganadera, el Dr. Rubén Morel, Dr. Javier Talavera y últimamente el Dr Roberto Cajes y el Ing. Peter Carmona, además del Dr. Mauricio Groppo y Dr Mauricio Costa”.