Diputados se quejan por madrugar un viernes e indican que “ganan poco”

Tres casos inéditos se conocieron hoy cuando legisladores de diferentes partidos se quejaron por haberse levantado temprano y asistir a la Cámara de Diputados para una convocatoria a una sesión extraordinaria para la creación de un fondo que subsidiaría a los combustibles de emblemas privados.

La reunión no se llevó a cabo porque solo 39 diputados de los 41 necesarios asistieron el encuentro, programado para las 07:00 de hoy. El total de legisladores activos en la Cámara Baja es de 80.

Alliana, el diputado que tenía que haber estado en campaña

Pedro Alliana, presidente de la Cámara de Diputados, se molestó por haber ido y por no reunir quorum para que arranque la sesión.

“Yo tenía que haber estado haciendo campaña hoy con Santiago Peña y estoy acá tratando de solucionar estos temas”, sostuvo el legislador cartista, precandidato a vicepresidente de la República por el movimiento Honor Colorado.

En febrero de este año -según el salario disponible hasta ahora en el portal público del Ministerio de Hacienda- Pedro Alliana cobró G. 37.076.740, de los cuales G. 29.606.840 corresponden a su salario y G. 7.469.900 a gastos de representación.

Carlos María López no quería levantarse temprano

El diputado liberal Carlos María López, presidente electo de la Cámara Baja para el periodo legislativo 2022-2023, declaró que tuvo que levantarse “muy temprano” para ir al trabajo.

“Salí a las 4 de la mañana de Piribebuy, venía mirando las estaciones de servicio. Es un mal menor esto que vino del Senado (el proyecto de subsidio), eso tenemos que entender. Pero esto de desconvocar y dejar sin quorum, no pueden estar jugando tanto con la expectativa de la gente. Haberme levantado a las 4 de la mañana... Bueno, vengo a cumplir mi trabajo, para eso me pagan. Ojalá por lo menos podamos sentarnos a discutir”, expresó.

De acuerdo a los datos más recientes, de febrero, López gana G. 32.774.840 mensualmente. De ese total, G. 29.606.840 corresponden a su salario y G. 3.168.000 a gastos de representación.

Pide subsidio a privados

El diputado antivacunas Jorge Brítez pidió, por su parte, subsidio de combustibles a los emblemas privados para los parlamentarios. “Les pido a los emblemas que nos subsidien combustibles a los parlamentarios”, indicó.

No contento con eso, dijo que gana poco. “En política no se vive del salario (...) Por los gastos, por las gestiones, poder aguantar y administrar, por eso nomás digo (que no alcanza el sueldo). Yo, como parlamentario, quiero ganar más”, planteó.

Según los datos oficiales de febrero, López también gana G. 32.774.840 mensualmente. De ese total, G. 29.606.840 corresponden a su salario y G. 3.168.000 a gastos de representación.