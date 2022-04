Precio del pasaje al interior: suba sería inevitable después de Semana Santa

“Posterior a la Semana Santa, lo más probable es que se dé un aumento del precio del pasaje”, informó Vidal en conversación con radio ABC Cardinal sobre los viajes al interior del país. Cabe recordar que estos costos son fijados por el Estado, pero no subsidiados como sí lo hace el Viceministerio de Transporte.

De hecho, a finales de marzo pasado, la Asociación de Transportadores del Interior del Paraguay ya manifestó que pidió un aumento de entre el 15% y 20% en el precio de los pasajes, lo que en la práctica sería entre G. 3.000 y G. 10.000 más por persona, por tramo, dependiendo de la distancia.

Vidal dejó entrever hace poco más de una semana que el Estado podría intentar mantener un precio subsidiado de los combustibles para las empresas de transporte público que operan en el interior del país. La suba o no depende de ese factor.

“Refuerzo”, con plan de salida hacia el interior y de “operativo retorno”

Como a finales del año pasado, Vidal informó que en Semana Santa se aplicará la figura del “refuerzo” en las frecuencias del transporte público al interior.

“Consideramos que es mejor que esa figura. En el sistema de refuerzos se respetan los horarios de cada empresa. La demanda determina la cantidad de buses que puede vender la empresa en ese horario (...) Lo que hacemos es que haya, durante mayor tiempo, mayor cantidad de colectivos. Estás obligado a salir en tu horario”, explicó.

Esta medida se implementará desde el Martes Santo, el próximo día 12 de abril, desde el mediodía, hasta el jueves 14, también al mediodía.

Además, se reanudará el domingo 10 desde las 00:00 hasta el lunes 11, a las 23:59.

“Viernes Santo generalmente no hay transporte, la gente poco o nada se mueve, por eso esta figura se usa desde el martes al mediodía, al jueves al mediodía, que es cuando se da el mayor movimiento de personas. También desde el domingo a las 00:00 hasta el lunes a las 23:59. Jueves a la tarde, viernes, casi no hay transporte. Eso no quiere decir que no habrá colectivos, sino que las empresas seguirán teniendo sus horarios de salida (de siempre)”, finalizó Vidal.