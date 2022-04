A Salomón le pareció “raro” y “apresurado” tratar el proyecto de reducción del ISC al combustible

La sesión para tratar el proyecto de reducción del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) al combustible, que implicaba la reducción del 18% a 9% para diésel común y del 34% al 17% para la nafta virgen, finalmente quedó sin quorum esta mañana en el Senado, pero minutos antes, el presidente de la Cámara Alta, Óscar “Cachito” Salomón, se expresó señalando que no tenía datos suficientes sobre el proyecto.

“Conozco muy poco de esto. Sé que es la reducción del 50% en dos etapas, aparentemente, pero no conozco los argumentos de Hacienda ni el de los compañeros”, manifestó Salomón.

Ante la consulta acerca de la posibilidad de convocar a Hacienda y Tributación para conocer su posición sobre este proyecto, el presidente de la Cámara Alta señaló: “Lo que hubiéramos hecho primeramente era eso: consultarles sobre el proyecto. Lastimosamente, se está presentando de forma apresurada. Pero, reglamentariamente, estoy obligado a cumplir esto. Lo correcto podría ser abrir y postergar”.

Salomón dijo que son 11 los senadores que presentaron el pedido de sesión por nota sin socializar el proyecto.

Por otro lado, en lo que respecta a la amenaza de los camioneros de que no iban a permitir que la gente viaje al interior en Semana Santa si es que se aprueba este proyecto en Diputados, indicó: “Es la posición de un sector de camioneros. Yo no creo mucho en eso. No creo que sea posible cumplir en este momento eso con lo que están amenazando”.

Afirmó que ni siquiera con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, habló aún sobre este proyecto. “De este tema solo hablé con el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas. “Me pareció raro que se presente de manera urgente esto. Él (Llamosas) me manifestó que está en contra de esto, que era una equivocación importante y le pedí que se comunique con los proyectistas”, dijo.

Así también, adelantó que había bancadas que le adelantaron que ya no se iban a presentar hoy a la sesión, entre ellas las de Patria Querida, Frente Guasu y PDP. Insistió finalmente en que recomendaba aplazar el estudio del proyecto de ley.