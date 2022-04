Argentina pagó por energía cedida en Yacyretá, pero aún queda un saldo de US$ 34 millones por 2021

Aún con la transferencia que mencionó el director paraguayo de la EBY, según fuentes del Banco Central, nuestros socios por partes iguales en la entidad binacional todavía nos deben por el 2021 US$ 34 millones.

A la suma de referencia, obviamente, deben adicionarse las correspondientes al primer trimestre del corriente ejercicio, meses en que el Paraguay también cedió una parte considerable de su energía al sistema argentino.

Según estimaciones, si consideramos los pagos por “compensación” correspondientes a enero, febrero y marzo del ejercicio en curso, la mora argentina con el Fisco paraguayo estaría arañando los US$ 40 millones.

Menos de US$ 10MWh

La “compensación” argentina por la energía paraguaya que recibe en carácter de “cesión” está por debajo los US$ 10/MWh sobre el costo de Yacyretá, muy lejos de los valores que ellos consiguieron al exportar al Brasil en los meses de la severa crisis hídrica que afectó a esta región, especialmente al Brasil: US$ 177/MWh en promedio en el lapso comprendido entre octubre de 2020 y diciembre de 2021, con un pico de US$ 287/MWh en setiembre del año pasado.

Duarte frutos, en sus declaraciones a la prensa, también mencionó que la central hidroeléctrica paraguayo/argentina está elevando su producción, como resultado de las últimas lluvias, muy copiosas por cierto.

Hay más agua, pero...

La mayor producción de Yacyretá, que también fue castigada con inusitada dureza por la sequía, desde hace cinco días está generando sobre los 2.000 MW, que de una producción diaria de 40.000 MWh subieron a 50.000 MWh. No obstante, las dudas acerca del comportamiento del tiempo persisten y los técnicos de la EBY aún no se animan a pronosticar de qué manera concluirá el presente mes.

A las 15.00 de de hoy, la demanda que recibió la central alcanzaba los 2.642 MW, de los que la ANDE aprovechaba el 13,40%.