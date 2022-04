Lanzaron campaña “No manejes ka’ure” en Semana Santa

El doctor Agustín Saldívar, director del Hospital de Trauma, y el abogado Guido Velázquez, del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), encabezaron hoy el lanzamiento de la campaña de concienciación “No manejes ka’ure”, llevada a cabo en un trabajo en conjunto entre la Patrulla Caminera, el Hospital de Trauma, la Policía Nacional, el MOPC y el Ministerio de Salud.

La campaña busca concienciar a la ciudadanía para que no conduzca vehículos en estado etílico, especialmente en Semana Santa, pensando en la cantidad de personas que van a viajar al interior del país. Se busca evitar así accidentes y pérdidas de vidas en el tránsito.

“Que no sea tu última cena. No arruines el gran reencuentro familiar, porque hace tres años fue nuestro último encuentro, hace dos años estábamos encerrados. Hoy, el COVID-19 está controlado y podemos reencontrarnos con nuestras familias, entonces, no arruinen el tan esperado encuentro”, manifestó Guido Velázquez, del MITIC

“Vimos que hay un cambio de comportamiento. Recorrimos bares, acompañamos los controles de alcotest de la Caminera, entregamos materiales de concienciación en los semáforos. En los bares encontramos el cambio de comportamiento. Hay un conductor designado, vemos menos alcoholizados”, añadió.

“Hay muchas alternativas para no manejar borracho, como las plataformas digitales de transporte de servicio o designar un conductor”, instó.

Velázquez mencionó que esta campaña es de corto, mediano y largo plazo y sostuvo que un comportamiento no se cambia de la noche a la mañana, dado que requiere un proceso.

“Antes que tener miedo a las controles, debe respetar la defensa de su propia vida y la de los demás. En ese sentido, espero que la gente se comporte. La Patrulla Caminera intensificó los controles aleatorios y la gente se cuida. Las rutas están controladas y en los caminos alternativos está la Policía Nacional”, afirmó el doctor Agustín Saldívar.