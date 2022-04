Suba del combustible: nuevo proyecto será presentado después de Semana Santa

“No tenemos subsidio, no tenemos autorización para deuda, no tenemos fondo de estabilización. Tenemos tiempo después de Semana Santa para reunirnos y replantear cuál es la mejor normativa que no distorsione precios ni la economía”, indicó el viceministro Pedro Mancuello tras la decisión del Congreso de eliminar el subsidio a Petropar.

Mancuello agregó que el presidente Mario Abdo les dio órdenes de trabajar en un nuevo proyecto no solo a nivel técnico dentro del Equipo Económico, sino “abrir la cancha” y dar participación a todos los sectores, desde transportistas e importadores hasta la misma ciudadanía.

Lea más: Emblemas privados aguardan la derogación del subsidio a Petropar

“Es justo que los sectores reclamen sus intereses, pero por encima de los intereses sectoriales debemos ver el interés general”, consideró en contacto con ABC Cardinal.

Definirán el precio del flete

En otro momento, el viceministro de Comercio señaló que hoy se reunirá con los camioneros para definir una nueva fórmula del precio del transporte de carga terrestre. El objetivo es tener una fórmula para que, de manera automática, pueda ser modificado el costo del flete con cada suba del combustible, por ejemplo.

“En caso que se requiera algún tipo de intervención (sobre el combustible), que sea temporal. Eso queremos llevarlo al Congreso, pero será en consenso. Creemos que una fórmula transparente del flete va a ayudar a definir una parte de la situación”, agregó en otro momento, considerando que es una de las exigencias de los camioneros.