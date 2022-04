IPS: Familiares de pacientes siguen sufriendo la desidia y el frío en el Hospital Central

ABC TV recorrió el jueves parte del Hospital Central del IPS para mostrar cómo, una vez más, los asegurados y sus familiares deben pasar penurias en el acompañamiento a personas internadas en el sitio.

La mayoría de los sondeados dijo que reciben muy poca o nula información sobre sus parientes y que, además, los guardias y funcionarios del sitio los maltratan.

Para peor, muchos debieron pasar la noche durmiendo en sillas en medio del frío. El albergue que fue colocado en el lugar no da abasto y una asegurada lo describió como “un techito”.

“Pasamos (la noche) con mucho frío. Llegamos ayer a la tarde, nada (de información) no dieron a la noche, ahora a partir de las 08:30 nos dijeron, pero a partir de las 9:00 recién dieron. Supuestamente cada tres horas y media deben dar”, dijo uno de los entrevistados.

“Nadie no sabe nada del paciente, qué necesitan, qué podemos hacer para que tengan lo que necesitan (…) es una vergüenza, no saben administrar”, lamentó otro.

Otra persona manifestó que, pese a que los doctores llaman a los parientes, los guardias no los dejan entrar. “No te dejan entrar a ver los familiares. La doctora me llamó y no me dejan entrar. Desde el lunes mi mamá está internada acá”, sostuvo.

“La situación es deplorable, triste (…) poco o nada informan. Anoche colapsé y les grité y allí le dejaron entrar a mi hermana. El albergue es una carpita, está todo ocupado. La mayoría estamos acá porque no hay lugar”, contó una asegurada. Y otra añadió: “Amanecí con mucho frío, dormí sobre la silla. No podemos entrar, no quieren que entremos”.

En tanto miles de aportantes del IPS aguantan a diario las carencias del seguro social, sus autoridades no dan respuesta a los históricos reclamos.

La falta de medicamentos e insumos básicos para la atención médica, sigue siendo una denuncia persistente entre los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), que a diario deben desembolsar montos significativos para asegurar la atención de sus seres queridos enfermos.

Durante los últimos días, los familiares de pacientes hospitalizados en la previsional reclamaron incluso que el Hospital Central de IPS, ni siquiera tiene guantes de látex para atender a las diversas patologías de urgencias que son atendidos diariamente.