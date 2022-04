ANR podría judicializar uso de padrón nacional, advierte

- El más antiguo funcionario del post stronismo en un alto cargo...

- El 21 de abril cumplo 27 años. Automáticamente se produce el retiro. Ya no puedo firmar nada. Esa es la regla.

- Cuál es su plan? ¿Vuelve a la política?

- No. De momento voy a integrar una consultora política de seguridad.

- Un retiro en pleno año electoral. ¿Es una coincidencia?

- Es por la edad. Cumplo 75 años. Pero el Consejo de la Magistratura ya está muy adelantado en la elaboración de las ternas. Eso va al Senado y muy pronto se van a conocer a los sustitutos. Hay dos vacantes, no solo la mía sino la de la ministra (Elena) Wapenka también.

- ¿No es una desventaja para la oposición que se vayan justo ahora dos que conocían muy bien su oficio?

- Hay buenos candidatos y pienso que los elegidos se van a adaptar muy pronto a las exigencias de sus cargos..

- ¿No es como dejar el gallinero en manos del zorro?

- No, no, no. Considero que (el colorado) Bestard es una persona correcta.

- ¿Cuál es el balance de 27 años?

- Pienso que se hicieron bien las cosas. La justicia electoral fue creada por la Constitución del 92. Se logró constituir en el año 95 en base a un buen acuerdo de gobernanza. La primera elección presidencial fue entre Juan Carlos Wasmosy por el oficialismo y Domingo Laíno por la oposición. La Constitución del 92 creó varios órganos: la justicia electoral, la Contraloría, el Ministerio Público. Se hicieron cambios en la Corte (Suprema de Justicia) también. Se llegó a integrar un buen tribunal sobre la base del equilibrio.

- Por usted pasaron todos esos conflictos políticos calientes...

- Fueron varios momentos álgidos que se logró superar...

- Algunos fueron muy determinantes...

- Recuerdo el caso del doctor Argaña. Tuve varias entrevistas con él. Lamentablemente ocurrió lo que ocurrió en esos fatídicos días. Se precipitaron los acontecimientos del llamado Marzo Paraguayo donde nadie sabe exactamente lo que pasó. Después vinieron años de tire y afloje hasta que en el año 2000 se realizó la elección de Yoyito (Franco)...

- Contra Félix Argaña...

- Sí, y Yoyito gana las elecciones por menos del 1% de los votos. El tribunal hizo respetar el resultado. Fue la primera vez que se respetó la transmisión de resultados, el TREP (Transmisión de Resultados Preliminares). Se convalidó exactamente el resultado del TREP.

- Quedó aquella famosa frase del político colorado Blas N. Riquelme “ña trampeata lo mitá”, una tradición heredada de los tiempos del stronismo...

- Muchas veces lo reiteraba. Eran sus creencias. Pensaban que con la frase “vamos a ganar porque ya dijo Don Blas que se va a trampear” ya era suficiente, pero no era más que una alegoría que él hacía más bien para ganarse la simpatía popular del momento. Pero ya no eran los tiempos de antes. Se vivían otros tiempos...

- ¿Qué evolucionó? ¿Qué hace más fiable el sistema que están usando ahora?

- Evolucionó el TREP. En Central y Capital venían y llegaban los resultados. De ocho departamentos era por teléfono. Hoy se puede hacer por celular. Hay demasiadas formas de comunicarse. Hay todo un sistema de encriptación para transmitir los resultados. Todos saben exactamente cómo ha evolucionado todo.

- Hoy se duda menos del resultado. La gente acepta en general los resultados...

- Nosotros tuvimos buena experiencia. Siempre se respetaron los resultados del Tribunal...

- Usted no estuvo en esa polémica elección Wasmosy-Argaña. ¿Quién ganó realmente?

- Fue anterior a nosotros. Hubo tantas versiones al respecto que nunca se pudo resolver. La cuestión fue que se pudo superar esa etapa y llegamos hasta acá.

- ¿Qué es lo que técnicamente pudo haber pasado ahí?

- Muchas versiones se escucharon de uno y otro lado. Es muy difícil saber qué es lo que pasó realmente ahí.

- La elección de Fernando Lugo tampoco estuvo exenta de polémica. No se aceptaron de buenas a primeras los resultados...

- Sí se aceptaron los resultados. Pocas horas después de finalizadas las votaciones el partido Colorado aceptó. No hubo problemas porque Lugo ganó por 10 a 12% de diferencia. Fue bastante clara la victoria.

- En el caso Yoyito fue muy ajustado...

- Fue menos de 1% pero se respetó.

- ¿Yoyito tenía que asumir o no? ¿González Macchi fue un Presidente trucho?

- Ese fue el gran debate institucional que se armó. Muchos decían y sostenían que tenía que haber asumido Yoyito. Otros decían que no, que tenía que asumir como Vicepresidente.

- No asumió porque no tenía el poder fáctico a su favor...

- Si tenía que asumir o no ya es parte de la historia, si tenía que haber reclamado, no lo hizo..., en fin...

- De qué movimiento fue usted originalmente...

- Dentro del partido (Liberal) yo era de Cambio para la Liberación que encabezaba el doctor Laíno.

- ¿Tiene propuestas para volver?

- Tengo ofertas para integrar alguna que otra lista de senadores pero no tengo nada decidido todavía. Me voy a retirar primero y después analizar. Vamos a ver qué puede pasar...

- ¿Cómo cree que tiene que ser el sistema de elección de esta Concertación opositora? Hay dos planteamientos: uno es elegir con el padrón nacional y otro el padrón de los que están inscriptos en la oposición...

- Yo creo que puede ser el padrón nacional porque el padrón es de utilidad pública. Es un bien nacional pero la ANR puede cuestionar y judicializar. Yo creo que por la salud de la Concertación conviene nomás hacer el padrón con los que están afiliados a los partidos que integran la Concertación y los independientes.

- Parece que hay voces diferentes sobre la materia...

- Hay por supuesto. Yo creo que se va a conflictuar sin sentido con el padrón nacional. Se va a entrar en una judicialización que no va a conducir a buen puerto.

- Ya hubo otras concertaciones antes...

- Ya hubo para algunas elecciones municipales, también en el caso de la candidatura de Lugo con la alianza. En el caso de (Efraín) Alegre también hubo una alianza para la candidatura a Vicepresidente. La última vez también fue una Alianza. Se usaron los padrones de los partidos participantes...

- Los partidos menores dicen que no hay una equidad porque el partido Liberal tiene muchos más afiliados que los demás...

- Eso no tiene importancia. Los liberales pueden votar a los candidatos de su preferencia, no precisamente a un liberal. La ciudadanía está más evolucionada de lo que uno puede pensar...

- Y ¿qué hay de los colorados que reniegan de los candidatos de su partido? ¿No les interesa el futuro de su partido, simpatizan con la oposición pero les ata su afiliación?

- El partido Colorado es poderoso y tiene una capacidad impresionante para enfrentar elecciones. Los candidatos más acérrimos se unen después de cada elección. Hoy están compitiendo Santiago Peña y Hugo Velázquez. Vamos a ver dentro de poco cómo se va a decantar esto.

- ¿Cuál es la novedad en la próxima elección?

- Dos novedades: el desbloqueo de listas y la vigencia de la ley de financiamiento político. Es el gran desafío en este momento para la justicia electoral. Las redes sociales se constituyen en el otro tema importante que hace a la cuestión electoral. Las redes sociales vinieron para quedarse y los candidatos se ven obligados a manejar las redes sociales...

- ¿Cómo se vota?

- El voto automatizado con máquinas de votación, basado en la experiencia argentina que se adecua a nuestra ley electoral. Esta máquina es la que mejor se adecúa a la ley. Es una empresa argentina.

- Ahora que es más difícil “trampear”, los candidatos van directo a los electores para comprarlos o para convencerlos...

- La compra de votos es muy relativa...

- ¿Es un mito? ¿No incide?

- Es muy relativa. El candidato que gasta plata comprando votos se equivoca porque la ciudadanía sabe votar y se puede llevar una gran decepción. Yo le recomendaría que no pierda su tiempo y se ponga a hacer campaña.

- ¿Por qué no se cree más en las encuestas? ¿Porqué no aciertan las encuestas?

- Porque muchas encuestadoras dieron mal los resultados y por eso la gente no confía más. De todos modos es un método científico muy importante, Si se hace bien resulta. Por otra parte, no podemos desconocer que están las nuevas herramientas de la tecnología, las redes sociales. Hay otros elementos nuevos que pueden gravitar en el comportamiento del elector. Los jóvenes son los que están a la vanguardia de eso y si ellos se interesan las elecciones pueden dar grandes sorpresas.

- Ustedes tuvieron una nueva prueba de credibilidad en estos días. La directora del Registro Electoral (la colorada María Teresa Peralta) estaba haciendo abiertamente política a favor del candidato cartista...

- Ella primero se retiró del cargo y posteriormente ella fue separada del cargo. En la justicia electoral hay un mutuo control. Está todo equilibrado. Los funcionarios se pueden candidatar a cargos electivos pero los que están en el manejo electoral: informática entre otros, ellos deben abstenerse de candidatarse. Esta señora era directora del Registro Electoral. Yo creo que entendió mal el alcance de sus funciones, pero bueno, ya está separada del cargo.

- Se habla mucho también de la justicia electoral como una caja chica de los dirigentes de los partidos, una institución donde pululan los planilleros, la clientela de los líderes...

- Sí. Eso es cierto. Por la presión de la clase política se abrió el grifo para contratar a personas propuestas por los dirigentes políticos pero ya se superó esa etapa.

- ¿No hay más planilleros?

- Ya se superó esa etapa.

- Hasta a usted le adjudicaron planilleros...

- Así es. Se aclaró totalmente eso. Hubo un sumario judicial. Fui absuelto. Tengo sobreseimiento (en el caso Manuel Radice, su esposa, Clara Haydée Silvera Arza; su cuñada, Gloria María Paz Silveira Arza; su suegra, Ana Catalina Arza Báez, y otros seis imputados por cobro indebido de honorarios).

- ¿No cree que favorece al oficialismo en las elecciones la cantidad cada vez más importante de funcionarios que contrata el Estado?

- Tiene siempre sus pro y sus contra. La falta de empleo es hoy un problema social muy grande. El Estado es el único con capacidad de absorber en tiempos de crisis. Usted ve las convulsiones sociales que se producen en otros países. Hay que tener cuidado con eso...

- ¿Por cuántas de estas convulsiones pasó usted mirando desde allá arriba?

- Tuvimos muchos momentos difíciles pero también tuvimos momentos de muchas satisfacciones.

- ¿El Partido Liberal puede ser poder en el 2023?

- El electorado lo dirá. Vamos a estar compitiendo. Para eso están las elecciones. El que gana gana y el que pierde acompaña. Esa es la ley de la democracia..

- ¿Usted ya tiene candidato?

- No tengo ningún candidato...

- Está Alegre, está el de Cordillera (Hugo Fleitas)...

- Ahora aparece la figura del doctor Euclides Acevedo. Después del 21 de abril cuando me retire ahí podemos volver a hablar.