Gobernaciones: ANR define nombres mientras opositores están pasivos

Hasta la fecha hay nombres definidos y otros que se lanzan y luego descabalgan como así también los que se cambian de sector. Es por lo que el listado está en actualización constante. (Ver el cuadro)

Por ejemplo, en el departamento Central el cartismo cambió al diputado Erico Galeano por su colega Tadeo Rojas ante las denuncias de vínculos con el lavado del dinero que tiene el primero. El oficialismo apuesta por Luis Fernando González y los liberales se debatirán entre Ricardo Estigarribia y el diputado Édgar Acosta aunque este último prometio definirse en breve.

En Alto Paraná es donde más candidatos confirmados hay. Además del aspirante cartista investigado por la Fiscalía, el aspirante oficialista y el liberal, surgen numerosas fuerzas independientes.

Entre los aspirantes con procesos judiciales se observa al cartista Ricardo Núñez en Presidente Hayes; a Ever Noguera (ANR, oficialista) en Guairá y al blanqueado Carlos Servín Guirland en Misiones.

Acosta evalúa ser gobernador

El diputado liberal Édgar Acosta confirmó que le propusieron ser precandidato a gobernador por Central del PLRA. Sin embargo, advirtió que de lanzarse y llegar a la jefatura departamental, será para recuperar la gobernación junto a la oposición y trabajar por la ciudadanía; y no para hacer negociados o robar “como la mayoría”.

“Se puede llegar a los cargos sin perder la decencia”, dijo al señalar que puede ser mejor administrador que su eventual rival llanista Ricardo Estigarribia. “No le voy a deber nada a nadie”, dijo.

Acosta señaló que incluso un diputado colega, cuyo nombre no reveló, le dijo que sería buen candidato pero que su problema es no querer “negociar” ya en control de fondos públicos tal como ocurrió con el cartista Hugo Javier González. No obstante, dijo que recién se decidirá en mayo si ve que tiene aliados con su ética y si tiene el respaldo de otras fuerzas como el PEN, el PPQ y Hagamos.Insistió en que solo recibirá apoyo de operadores que no busquen cargos públicos ni negociados con licitaciones. Acosta es diputado por Central y titular de la comisión de Cuentas y Control en donde denuncia numerosos casos de negociados presupuestarios.