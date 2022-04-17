Reflexiones, experiencias, recreaciones, oraciones, alabanzas, bailes y mucho más caracterizaron a la Pascua Joven 2022 en Luque. Una docena de capillas albergaron a los jóvenes durante cuatro días en Semana Santa.

La clausura de la Pascua Joven en Luque se llevó a cabo al término de la misa de Pascua en el polideportivo de la Cooperativa Luque, y participaron más de 1.000 jóvenes. El evento incluyó las actuaciones de los grupos musicales cristianos Familia Arca y Laudes.

La tradicional actividad volvió a realizarse luego de dos años de ausencia física debido a la pandemia de covid-19.

En 2020 y 2021, la Pascua Joven se realizó en modalidad virtual, transmitida a través de las redes sociales.