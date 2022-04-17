Nacionales
17 de abril de 2022 a la - 14:51

Pascua joven “pospandemia” convocó a multitud en Luque

Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Imagen sin descripción

Tras dos años de pandemia, la tradicional “Pascua Joven” volvió a convocar a una multitud desde el pasado jueves. En Luque, la Pastoral Juvenil Luqueña del Santuario Nuestra Señora del Rosario destacó la convocatoria de más de 1.000 jóvenes que colmaron el polideportivo de la Cooperativa Luque durante la clausura.

Por ABC Color y Gladys Villalba Jara
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Reflexiones, experiencias, recreaciones, oraciones, alabanzas, bailes y mucho más caracterizaron a la Pascua Joven 2022 en Luque. Una docena de capillas albergaron a los jóvenes durante cuatro días en Semana Santa.

La clausura de la Pascua Joven en Luque se llevó a cabo al término de la misa de Pascua en el polideportivo de la Cooperativa Luque, y participaron más de 1.000 jóvenes. El evento incluyó las actuaciones de los grupos musicales cristianos Familia Arca y Laudes.

La tradicional actividad volvió a realizarse luego de dos años de ausencia física debido a la pandemia de covid-19.

En 2020 y 2021, la Pascua Joven se realizó en modalidad virtual, transmitida a través de las redes sociales.