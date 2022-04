“Con saña”: así cree Aurora Lezcano que la UCA actuó contra ella

En un caso que causó bastante revuelo, Aurora Lezcano, logró esta tarde, finalmente ser absuelta de culpa y reproche. A la joven, la habían acusado de cometer coacción durante la toma de la sede del Rectorado en el 2017.

En contacto con ABC Cardinal, dijo: “para mi fue bastante duro el proceso. Si no fuese por el apoyo de mucha gente, de organizaciones, y de mi familia que siempre me bancaron, yo no iba a poder sostener estos 5 años”.

Recordó dentro de esas dificultades, que tenía medidas como prohibición de salida del país, firmar un libro ante la justicia y llevar sobre su espalda un proceso que, según cree, no tuvo ni pie ni cabeza.

Lamentó la saña con la que actuaron desde esta casa de estudios, siendo ella estudiante. Admitió que tuvo miedo que “le cocinen” la condena e incluso mencionó que estaba preparada para un fallo en su contra. Cuestionó también la actuación del Ministerio Público, que sí pedía una condena, pero sin cumplir prisión.

Apuntó sus críticas al rector de la UCA, Narciso Velázquez

Con total seguridad comentó que la cabeza de todo en la Universidad Católica es el actual rector Narciso Velázquez. “Nada se decide si no pasa por él”, manifestó. Agregó la figura de monseñor Edmundo Valenzuela, por el peso que tuvo.

Lezcano no se guardó nada para resaltar las falencias de la UCA. “Hay problemas administrativos, mucha burocracia. Lo dicen todos”, recalcó.

Explicó que, la institución, está desfasada dentro de la educación superior, pues no hay una visión de lo que implica una universidad.

Voy a estar firme para la pelea

Aurora asegura que va a estar firme dentro de la UCA para terminar su estudio académico, del cual dijo le falta poco, y que por más que tenga un ambiente complicado adentro, por esta decisión del Tribunal, dará pelea.

Reconoce que mientras se desarrollaba el proceso había un ambiente donde se percibía que se imponía una “norma” que de su tema no se debía hablar. En días más, analizará junto a su abogado Guillermo Ferreiro, una posible demanda a la UCA.

