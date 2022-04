Patrón presenta inconstitucionalidad y juicio por caso bombas molotov se traba

Para hoy estaba previsto el inicio del juicio oral contra Stiben Patrón y otros acusados. Sin embargo, la chicana imposibilitó que se llevara adelante, pues se presentó una acción en la que éste sostiene que los jueces Inés Galarza, Olga Ruíz y Víctor Medina ya habían juzgado el caso de las molotov, pero donde condenaron a un joven.

En aquella sentencia, los jueces habían comprobado que se fabricaron los explosivos, entonces Patrón dice no comprender cómo van a ser juzgados en una causa, cuya razón de ser ya fue juzgada y comprobada. “¿Para qué vamos a ir a defendernos, diciendo que no eran bombas molotov?”, se cuestionó, Patrón en ABC AM 730.

Piden que se conforme un nuevo Tribunal

“Pedimos a la Corte que conforme un nuevo Tribunal”, sostuvo. Comentó que los acusadores, se basan en una foto. “Si nos tienen que mandar preso que nos manden. Si es la orden que recibieron”, dijo.

Están acusados en este proceso Luis Osvaldo Sánchez González, Brian Esteban Martínez Jara y Stiben Patrón. Según este último, se aguarda que la Corte se expida en la brevedad posible.

