Efraín Alegre promete mejorar el transporte público

El presidente del PLRA, Efraín Alegre, participó de una plenaria en la ciudad de Pilar, con dirigentes del departamento de Ñeembucú. En la ocasión hablaron de la concertados nacional que busca aglutinar a todos los sectores.

El presidenciable arremetió con todo contra Horacio Cartes y Santiago Peña. “Le vamos a ganar al contador de Horacio Cartes, le vamos a ganar a Santiago Peña” señaló Alegre. Aseveró además que durante su gobierno se realizará el cambio para generar desarrollo y dar fuentes de trabajo a miles de paraguayos.

”Itaipú y Yacyretá nos permitirán el desarrollo. Vamos a terminar con estos traidores que entregan nuestra energía al Brasil y a los Argentinos. Los argentinos tienen energía más barata porque nosotros tenemos energía más cara, porque estos traidores han entregado nuestra soberanía energética” lamentó.

Alegre manifestó que bajo su mandato establecerá una política desarrollista. “Vamos a hacer que la energía sea generadora de empleo y trabajo para los jóvenes de nuestra patria. El transporte público tiene que ser movido por energía eléctrica, si somos campeones mundiales en energía, ¿por qué vamos a tener un servicio público movido con petróleo si no tenemos petróleo?” dijo.

Definieron las candidaturas departamentales y nacionales

Durante la plenaria en la ciudad de Pilar definieron las candidaturas departamentales y nacionales. Presentaron como candidato a gobernador el Sr. Juan Apodaca, para diputado a Diosnel Aguilera y para Senador a Ever Villalba.

Todos los movimientos internos del PLRA de Ñeembucú se unieron para conformar un gran equipo con miras a las próximas elecciones (No integran Diálogo Azul de Dionisio Amarilla ni Equipo Joven de Blas Llano)

De esta manera los liberales buscarán recuperar la gobernación de Ñeembucú, que actualmente es administrada por Luis Benítez (ANR) y la banca del senado dejado recientemente por el actual Ministro de la Corte Victor Ríos.

El Intendente municipal de Isla Umbú, Jorge Marecos señaló que existen diputados que no representan al pueblo, por que no cumple el mandato de su partido. “Se les pidió a todos a votar por la destitución de la Fiscal General del Estado Sandra Quiñónez y no lo hizo” señaló (en directa alusión al diputado Carlos Enrique Silva)

En tanto que el candidato a senador Ever Villalba, dijo que trabajarán para que cada paraguayo tenga educación y llegue a la universidad.