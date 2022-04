Escuela San Ramón de Limpio: otro día sin clases porque llueve y no tienen aulas

Hace años que la comunidad educativa de la Escuela San Ramón, de Limpio, debe colocar los pupitres y la pizarra en el patio, mudándose de árbol en árbol en busca de sombra en días soleados, pero cuando llueve no tienen dónde guarecerse. La carpa con la que cuentan no es suficiente cuando hace frío y nada de lo citado es digno para el futuro de nuestro país, que busca aprender.

Los alumnos hoy tuvieron que guarecerse bajo una carpa, pero los de turno tarde probablemente ya no podrán dar clases debido a que el pronóstico marca lluvias para toda la jornada, informó el periodista Brian Cáceres.

La directora de la institución, Sonia Martínez, explicó la situación actual y lamentó que sea el resultado de varios años de desidia.

“Esta es la situación y estamos muy preocupados tanto los docentes como los padres, porque los niños deben estar en la escuela, tienen derecho a aprender, ¿y cómo van a aprender si en un día de lluvia o de mucho sol no van a poder dar clases?”, manifestó.

“Son alumnos de séptimo, octavo y noveno grado. Anteriormente estaban afuera los más pequeños, pero a ellos es más difícil tenerlos afuera. En realidad, son las aulas para tercer ciclo las que nunca se construyeron. Desde 2009, la directora anterior a mí solicitó todo por microplanificación. Yo asumí el cargo en el 2020, con la pandemia, porque la directora anterior renunció, ya no quería saber nada de todos los trámites que ella hacía, los gastos que tenía y porque nunca tenía una respuesta”, explicó.

Cansados de la desidia

Comentó que la directora anterior actualmente está en aula, llevando un grado, porque no soportó la situación de reclamos sin respuestas. “A mí me tocó en la pandemia e hice todos los trámites, pero no hay nada. Ayer tuvimos una reunión con representantes del MEC y de la Municipalidad en la que ellos se comprometieron a construir el aula provisoria, no la definitiva, con una estructura metálica y mamparas, para ver si en este frío les podemos proteger a los niños”, dijo.

“Hasta ahora no tenemos fecha de inicio, no sabemos cuándo van a venir a hacer, pero al menos tenemos el compromiso”, añadió.

“La escuela ya está en la priorización, en microplanificación; acá el único obstáculo que tenemos son los recursos de Fonacide, que son los que se destinan para la construcción de aulas. Desde la Municipalidad nos dicen que hay un inconveniente de 2020 de supuesta quiebra de la empresa adjudicada”, sostuvo.

Por otro lado, señaló que prometieron hasta el momento un aula y que, si bien es bienvenida, realmente necesitan otras dos más.