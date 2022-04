Sacan vehículo que cayó a arroyo, tras falta del puente que se derrumbó por el sismo

Un vehículo que transitaba entre compañías quinta y nueve de Capiatá, sobre la calle Amistad, cayó al arroyo Poncho Pyta tras la falta del puente que había sido derrumbado por haberse afectado por el temblor del sismo de 3.5 de magnitud en marzo pasado.

Lea más: Reportan que sismo de 3.5 de magnitud se sintió en Asunción y en otras ciudades

Se trata de un Toyota corolla de color gris con chapa BNZ 510. El señor Justo Sánchez se encontraba manejando el vehículo y alegó que no sabía que el puente ya no existía. “Era un camino que siempre suelo utilizar y no sabía que este puente se cayó”, expresó.

Agregó que se dirigía al hospital; sin embargo, terminó en el agua del arroyo. “Me caí cuando frené porque ya no continuaba el camino. El agua ya me llevó”, expresó.

No existe señalización suficiente, denuncia

Sánchez denunció que no existe señalización suficiente para alertar al conductor que la calle está inhabilitada. Declaró además que este accidente pudo haber terminado peor. “¿Qué tanto le cuesta al Gobierno poner estos muros de concreto o cerrar la ruta? Yo suelo transitar por esta calle inclusive con criaturas y si pasaba algo peor ¿a quién le lloramos después?”, se cuestionó.

Lea más: Derrumbe de puente en Capiatá: Policía desconoce si fue por temblor

Relató que, cuando el vehículo ya estaba en el agua, se sacó el cinturón y salió nadando. “Caí en plena lluvia, había mucha agua y tuve que salir nadando rápido”, dijo.

Sánchez declaró que el vehículo es su único elemento de trabajo. Con ayuda de una grúa lograron a sacar el rodado golpeado.