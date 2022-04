San Lorenzo: funcionaria municipal se crucificó a causa de maltrato psicológico

La alta funcionaria denunciada por Nimia Raquel Ramírez, sería la mano derecha y operadora política del presidente de la Junta Municipal de San Lorenzo, Hernán Lilo Domínguez. Se trata de Lourdes Romero, quien se desempeña como secretaria del director del policlínico Municipal, Ramón Gill Navarro.

Según la denuncia, Romero habría obstaculizado en varias ocasiones el desempeño laboral de la denunciante Nimia Raquel Ramírez. “Ella ponía cualquier excusa a todas las cosas que yo hacía. No le gustaba nada. Hacía algo y se molestaba. Me dijo que la recepción no era un lugar para mí, por mi condición de discapacidad. Recibí mucho maltrato laboral, y psicológico”, dijo Ramírez.

La funcionaria afectada mencionó que llegará hasta las últimas consecuencias, y que de no tener una respuesta favorable de su caso por parte de las autoridades de la Municipalidad de San Lorenzo recurriría a una huelga de hambre, y a otras medidas más drásticas.

Dijo que, hasta el momento, en una reunión con el intendente de San Lorenzo, la respuesta fue de que podría ser traslada a cualquier dependencia de la Municipalidad y que no se tomaría medidas en contra de la supuesta “funcionaria maltratadora”.

Por su parte Lourdes Romero, en comunicación con ABC Color, no quiso dar la versión de los hechos, se excusó diciendo de que ya realizó su descargo en la mañana de hoy. Añadió que, para saber acerca de su trabajo, el medio de comunicación debe ponerse en contacto con sus compañeros del Policlínico Municipal.