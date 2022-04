Adolescentes lideran porcentaje de personas desaparecidas en Paraguay

En México y en la región sigue generando repercusión la muerte de la joven Debanhi Escobar en el norte de México tras haber estado desaparecida por varios días. En redes sociales y durante marchas piden justicia para la mujer y acción rápida para las personas con paradero desconocido.

En ese sentido, en Paraguay, el mayor número de denuncias por desaparición se da por adolescentes de entre 13 y 17 años, que corresponde al 45% de los casos, de acuerdo al informe proporcionado por la Policía Nacional, de la División de Búsqueda y Localización de personas.

Conforme al reporte de la Policía Nacional, en 2021 un total de 2.559 personas fueron denunciadas como desaparecidas. De dicha cifra 1.223 siguen sin ser encontradas mientras que 1.292 fueron localizadas vivas y 44, sin vida.

Un dato importante que se desprende del informe es que el 45% de los casos denunciados corresponde a adolescentes entre 13 y 17 años, que llega a 1.151. Además, el mayor número de desapariciones es de niñas, que el año pasado totalizaron 933 mientras que los niños desaparecidos fueron 218.

La otra franja etaria con numerosas denuncias por desaparición es comprendida entre los 18 y 29 años, con un total de 569 denuncias. De estas, 249 son mujeres y 320, hombres.

Lea más: Familia de mexicana Debanhi Escobar sospecha violación y pide nueva autopsia

Mujeres lideran el porcentaje de desapariciones

En el recuento general, de las 2.559 denuncias por desaparición en el país, 1.461 corresponde a mujeres, lo que equivale al 57% de los casos. La cifra de hombres desaparecidos totalizó 1.098.

En el documento, la Policía también menciona que hubo 222 denuncias de niños de entre 0 y 12 años desaparecidos, 117 del sexo femenino y 105, del masculino.

Además, se reportó la desaparición de 252 personas de entre 30 a 39 años, 76 mujeres y 176 hombres; 115 de entre 40 y 59 años, de los que 31 son mujeres y 84 hombres.

Lea más: Detienen a madre que hizo “desaparecer” a su hija para que no fuera vacunada ni vaya a la escuela

La lista sigue con 87 denuncias de búsqueda y localización de personas de entre 50 y 59 años. Entre estos hay 21 mujeres y 66 hombres. En la franja de 60 y 69 las denuncias por desaparición fueron 91, 16 mujeres y 75 hombres.

Además, se hicieron 40 denuncias por el paradero desconocido de ancianos de entre 70 y 79 años, 10 mujeres y 30 hombres; 26 de entre 80 y 90 años, con 20 hombres y 6 mujeres y en la franja de los 91 y 100 años, hubo seis denuncias por desaparición, con dos mujeres y cuatro hombres.

Lea más: ¿Quién busca a los desaparecidos?

¿Por qué desaparecen los adolescentes?

Atendiendo que el mayor número de denuncias por desaparición en nuestro país es de adolescentes entre 13 y 17 años, desde el Ministerio de la Niñez y Adolescencia (MINNA) mencionaron algunos de los factores que inciden en que esta cifra sea elevada.

Al respecto, la directora de Promoción y Protección de Derechos, Leticia González, comentó que en la mayoría de los casos de desaparición de adolescentes se da por conflictos en el entorno familiar.

Según apuntó, cuando en el núcleo hogareño el vínculo de protección se vuelve laxo, muchas veces los adolescentes no encuentran la contención que requiere, atendiendo las cambios propios de la edad, y buscan en otros ambientes las respuestas que no obtienen en sus casas.

También son por casos de familias disgregadas que no pueden dar un acompañamiento positivo a los adolescentes. Destacó que en mayor porcentaje la desaparición de estos no se da en el marco de hechos delictivos, lo que no quiere decir que no hayan. “Por lo general son casos en los que adolescentes no saben manejar (la situación) y se van de la casa. Van a lo de un amigo, de un novio, o una novia, porque tienen desavenencias con los padres”, acotó.

Trabajos articulados con Policía, Fiscalía y Defensoría

En ese contexto, recordó que el ministerio trabaja de forma articulada para dar seguimiento a las denuncias formuladas por los padres, a fin de localizar con la mayor celeridad posible a los adolescentes.

Asimismo, mencionó que existen casos en los que los padres hacen la denuncia al Fono Ayuda 147, el sistema de atención del MINNA y a su vez, la institución se encarga de presentar los reportes a la Fiscalía, la Policía y también se le da participación a la Defensoría de la Niñez, atendiendo que en algunos casos, la fuga de los menores se da por situaciones de abusos en el entorno familiar.

A estos casos, el ministerio da seguimiento, con el acompañamiento de terapeutas del Ministerio de Salud, para velar la integridad de los niños, niñas y adolescentes.

“Puede ser que ese niño o niña esté pasando por violencia física y corrió de sus padres, entonces la Defensoría de la Niñez es la mejor opción para poder evaluar la mejor opción para ese niño”, acotó.

Lea más: Maltrato motiva la mayor cantidad de llamadas al 147

¿Qué pasó de la División de Búsqueda de Personas?

En febrero de 2019, mediante la resolución N° 155, en el marco de la ley 22/93 de la Policía Nacional, fue creada la División de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana.

La división fue creada con el fin de recibir denuncias sobre personas desaparecidas y realizar el seguimiento de los casos, en coordinación con las demás dependencias policiales.

Dicha dependencia debía trabajar mediante una página web donde se cargarían las solicitudes de búsqueda y así también el formulario del cese del pedido, pero la herramienta aún no está en funcionamiento.

Lea más: Policía crea División de Búsqueda de Personas

El subcomisario Felipe Figueredo, subjefe de Búsqueda y Localización, contó que la institución aún está trabajando en la habilitación de la web para la carga y seguimiento de denuncias sobre personas con paradero desconocido.

Igualmente, comentó que los datos sobre las personas desaparecidas son públicos, y que para acceder a los mismos se debe hacer una solicitud al referido departamento.