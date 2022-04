Causa de Bajac “duerme” en la Corte hace dos años, a la espera de juicio

La causa del ex ministro de Corte, Miguel Óscar Bajac Albertini (83 años), se elevó a juicio en 2020, audiencia que no se puede realizar porque el expediente “duerme” en la máxima instancia judicial donde hasta hoy no se integra la Sala Penal, por una serie de inhibiciones, para resolver una contienda de competencia surgida. El fiscal Luis Piñánez ya elevó varios urgimientos.