Sobredosis en quimioterapia: “No se puede instalar que el Incan no está en condiciones de tratar”

El director del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), Julio Rolón, indicó que no se puede instalar la idea de que este hospital no está en condiciones de tratar a pacientes oncológicos, pese a que una joven con linfoma haya sido sometida a una sobredosis en su quimioterapia. No obstante, reconoció que habrá “un antes y un después” en el protocolo de preparación de dosis tras este caso.