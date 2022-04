Urgen una investigación de oficio contra el Incan y los responsables de presunta sobredosis

En medio de su lucha contra el cáncer, Ivana Rolón tuvo que pasar numerosas penurias y, en el marco de esa lucha, el miércoles pasado sufrió una presunta sobredosis durante una sesión de quimioterapia en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), según relató la abogada Alejandra Peralta Merlo. La especialista urgió la apertura de una investigación de oficio, teniendo en cuenta el riesgo que están corriendo todos los pacientes que acuden a dicho hospital.

La abogada contó que, a través de donaciones, la paciente adquirió los medicamentos que requería para su tratamiento y los llevó al Incan. Fueron 4 frascos de 50 ml para hacerse cuatro sesiones de quimio con 30 ml en cada ocasión.

Lea más: Incan: paciente sufre sobredosis en quimioterapia y está muy grave

Sin embargo, en su segunda sesión recibió 150 ml de una sola vez. “Ella se va a realizarse la segunda sesión y luego le dicen que ya no tiene medicamentos. En un principio, ella pensó que se habían vendido o robado, entonces entra en desesperación y contacta conmigo, pero luego me da la información de que esas tres ampollas le aplicaron todo de una vez (...) Al acabarse los medicamentos tuvieron que confesarle que le aplicaron los tres juntos, lo cual quintuplica la dosis que debía recibir por sesión”, detalló

La abogada relató que esa situación la llevó a sufrir una aplasia severa, según el diagnóstico de una junta médica que la atendió en un sanatorio privado. La paciente se encuentra en cuidados intensivos, aislada y sedada.

Lea más: Interminable calvario de pacientes oncológicos por insumos y fármacos

Dijo que los padres de la víctima manejan todos los datos de los encargados de realizar el preparado y suministrarle el medicamento. “Llega un punto del audio donde ella le pregunta inocentemente: ‘¿O sea que ya no me voy a poder hacer las demás sesiones?’. Y le dicen que claro que no, que va a tener que estar un mes internada para controlarse. Se le quiebran también las ilusiones de poder llegar a su meta. Para cada ser humano es toda una lucha”, enfatizó.

Pide una investigación de oficio

Sobre una denuncia penal, dijo que la joven antes de ser sedada le manifestó su intención de “llegar hasta las últimas consecuencias” en el aspecto legal. Sin embargo, indicó que con la denuncia pública que viene realizando ya el Ministerio Público tiene las herramientas para una investigación de oficio, considerando que los padres de Ivana están 100% enfocados en su salud en estos momentos.

Indicó que está segura de que luego de esta denuncia es probable que cambien el diagnóstico con la intención de protegerse entre sí como gremio. “Pero tenemos un compromiso social con los paraguayos y paraguayas que acuden a esa institución, que ya están padeciendo una enfermedad difícil y otra vez someterles a esto, a que su vida esté pendiendo de un hilo o un milagro... Contando esto, de alguna manera vamos a ayudar a poner los ojos encima de esta institución”, sentenció.

Lea más: Incan: pacientes recurren a compra ilegal por falta de medicamentos

Dos años de lucha en vano

En ese sentido, la abogada relató que el año pasado Ivana tuvo que plantear un amparo para que el Ministerio de Salud le provea costosos medicamentos para seguir su tratamiento y prepararse para una cirugía. Sin embargo, ante la urgencia recurrió a la solidaridad y finalmente mediante donaciones consiguió los medicamentos que recientemente le aplicaron en sobredosis.

“Toda esa lucha en vano, porque simplemente decidieron acabar de una con todos los medicamentos... y quintuplicar la dosis no es algo que pueda sucederle a una persona experimentada que esté manejando eso todos los días”, indicó en contacto con ABC.