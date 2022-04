UGP alerta posible falta de un 30% de insumos

La crisis internacional afectó los costos de insumos tales como fertilizantes, semillas y combustible, etc. Se estima unas 21 millones de toneladas de potasio que están bloqueadas entre Bielorrusia y Rusia, según informó el presidente de la UGP, Ing. Agr. Héctor Cristaldo.

Recordó que en diciembre pasado el sector productivo planteó al Banco Central del Paraguay una refinanciación o reestructuración a largo plazo para con los bancos, por lo que se dispusieron las resoluciones que flexibilizan las tasas de interés y demás, y con eso ya se dio una gran tranquilidad a los productores.

“Los agricultores están negociando cada uno con su banco sin pedir subsidio”, indicó. Señaló que la situación no golpea sólo al sector, sino a toda la cadena productiva y las industrias. “Hace poco no se podía cubrir la demanda de huevos en los mercados, bajó el stock porque no había maíz, no había cómo alimentar a las gallinas. Lo mismo con la carne y la leche. Toda la mala producción de granos tiene efectos en la cadena de alimentos”, observó. “El panorama es grave y la clase política está distraída en campañas para las elecciones de 2023″, acotó.