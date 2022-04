Sojeros reportan pérdidas del 70% y piden suspensión del pago de anticipo del impuesto a la renta

El presidente de Unión de Gremios del Paraguay (UGP), Héctor Cristaldo, informó que el sector se enfrentó a la peor sequía en los últimos 25 años y esto se evidenció al cierre de la zafra 2021-2022., periodo en que el rendimiento promedio fue de solo 979 kilos por hectárea y representó una producción de 3.418.971 toneladas. Indicaron que esta situación, implica que dejarán de ingresar al país unos US$ 2.600 millones a US$ 2.800 millones en divisas, dijo.

En condiciones normales, la estimación de la producción llegaría a unos 3.200 kilos por hectárea, más de 10,5 millones de toneladas de soja, sin embargo, para este periodo se alcanzó apenas el 30% de lo estimado, registrándose una pérdida de producción cercana al 70%, precisaron.

Esta caída de divisas para el país, cuya economía se basa en la agroganadería, se suma a la crisis económica que atraviesa el país, ya que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania afectó nuestra exportación de carne y disparó el precio del combustible, lo que genera un efecto “dominó” en la cadena logística, observó Cristaldo.

Lea más: UGP pide "economía de guerra" y condiciones para seguir trabajando

Indicó que la producción local no será suficiente para atender la demanda de la industria local, por lo que se tendrá que importar. La estimación inicial de era que el rendimiento sea de 10.500.000 toneladas, sin embargo, la cosecha fue de apenas casi 30% de esa cifra, y de esta manera, las pérdidas rondan al 70%. “Muchos productores no logran ni cubrir sus costos”, dijo.

Sojeros piden flexibilizar exigencia par posponer pago de impuesto

Ante esa grave crisis que afecta al sector, Cristaldo pidió al presidente de la República Mario Abdo Benítez que se suspenda por esta vez el pago del anticipo del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), ya que es un impuesto a la ganancia y esta vez, el sector sólo reportó pérdidas. “Si bien Tributación ya permitió la suspensión de ese impuesto, para aplicar tiene muchas exigencias y burocracia”, dijo.

Recalcó que para la economía del país es muy importante que el Gobierno aplique esta medida para que los productores inviertan en la siguiente siembra. “El fisco no puede cargar más a la gente que marca la diferencia en la reactivación económica”, dijo.

El empresario describió el panorama cruzando el calendario de elecciones con el de siembre y cosecha. “El año que viene es la elección el 20 de abril, cuando termina la cosecha, y hasta el 15 de agosto no asume el nuevo Gobierno, mientras que para el 1 de setiembre se tiene que volver a sembrar, ¿todo ese tiempo le vas a dejar a la gente a su suerte?”, cuestionó.

Lea más: La SET recuerda a contribuyentes del IRE que pueden solicitar suspensión de anticipos

Añadió que la economía del país no va aguantar 24 meses de mala cosecha. De no aplicarse una política de Estado integral, recién en 2025 se daría una recuperación por no aplicar a tiempo las herramientas necesarias adecuadamente.

Al respecto, el viceministro de Tributación, Óscar Orué, dijo que cualquier empresa debe demostrar las pérdidas y se puede acoger a la suspensión del pago del IRE.